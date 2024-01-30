Форвард Ромы близок к переходу в клуб Серии А

Форвард Ромы Андреа Белотти, вероятно, таки сменит клубную прописку в январе.

По информации журналиста Николо Скиры, 30-летний нападающий близок к переходу в Фиорентину на правах аренды.

Фиалки арендуют футболиста до конца текущего сезона и будут платить ему зарплату за период пребывания в клубе.

Отмечается, что форвард отклонил предложения трех зарубежных клубов ради того, чтобы присоединится к Фиорентине.

Белотти в текущем сезоне провел 22 матча за Рому, но только в десяти с них он появился в стартовом составе. В этих матчах нападающий отметился шестью голами и двумя ассистами.

Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро, а его контракт с Волками, который он продлил летом 2023 года, рассчитан до лета 2025 года.