"Фенербахче" согласовал трансфер бразильского полузащитника "Манчестер Юнайтед"

Пресс-служба “Манчестер Юнайтед” на официальном сайте объявила о достижении договоренности о переходе бразильского полузащитника Фреда в стамбульский “Фенербахче”.

Турецкий клуб заплатит за футболиста примерно 15 миллионов евро. В ближайшее время бразилец прилетит в Турцию, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, он подпишет с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2027 года. В борьбе за игрока “Фенербахче” опередил “Фулхэм” и “Лацио”.

30-летний Фред выступает за “Манчестер Юнайтед” с лета 2018 года. Он перешел в английский клуб из донецкого “Шахтера”. Сумма трансфера составила 59 миллионов евро. Всего он провел за манкунианцев 213 матчей, забил 14 голов и отдал 19 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Фред с 2014 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 32 матча, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи, а также получил пять желтых карточек.