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"Фенербахче" объявил о переходе звездного полузащитника сборной Бразилии

Новости футбола Сегодня, 00:30
"Фенербахче" объявил о переходе звездного полузащитника сборной Бразилии Фото: сайт "Фенербахче"/Автор неизвестен

Пресс-служба стамбульского “Фенербахче” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Манчестер Юнайтед” и сборной Бразилии Фреда.

Турецкий клуб заплатил за футболиста девять миллионов 740 тысяч евро. Данная сумма может увеличиться еще примерно на пять миллионов евро за счет бонусов. Бразилец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2027 года. В контракте есть опция о возможности автоматического продления соглашения еще на один год. В борьбе за игрока “Фенербахче” опередил “Фулхэм” и “Лацио”.

30-летний Фред выступал за “Манчестер Юнайтед” с лета 2018 года. Он перешел в английский клуб из донецкого “Шахтера”. Сумма трансфера составила 59 миллионов евро. Всего он провел за манкунианцев 213 матчей, забил 14 голов и отдал 19 результативных передач. Ранее он также играл за бразильский “Интернасьонал”.

Фред с 2014 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 32 матча, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи, а также получил пять желтых карточек.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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