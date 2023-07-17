"Фенербахче" объявил о переходе легенды "Аякса"

Пресс-служба “Фенербахче” из Стамбула на официальном сайте объявила о переходе полузащитника сборной Сербии Душана Тадича.

Футболист являлся свободным агентом и поэтому достался турецкому клубу бесплатно. Он заключил с “Фенербахче” контракт, который будет действовать до лета 2025 года. Сербский игрок будет выступать за новый клуб под 10-м номером.

Последним клубом 34-летнего Тадича был “Аякс”, за который он выступал с 2018 по 2023 год. Он перешел в голландский клуб из “Саутгемптона”. Сумма трансфера составила 13,7 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Амстердама 241 матч во всех турнирах, забил 105 голов и отдал 112 результативных передач. В составе “Аякса” Тадич три раза становился чемпионом Нидерландов в сезонах-2018/2019, 2020/2021 и 2021/2022, два раза выиграл Кубок Нидерландов в сезонах-2018/2019 и 2020/2021, а также стал обладателем Суперкубка Нидерландов в 2019 году. Ранее он играл за “Воеводину”, “Гронинген” и “Твенте”.

Тадич с 2008 играет за сборную Сербии. Всего за сербскую национальную команду он провел 98 матчей, забил 21 гол и отдал 37 результативных передач, а также получил шесть желтых карточек.