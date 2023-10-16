Евро-2024. Португалия с дублем Роналду уничтожила Боснию, победа словаков
Новости футбола Сегодня, 16:42
ФОТО: Sylvain Dionisio
16 октября состоялись матчи 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе J.
Сборная Португалии, которая досрочно уже вышла в финальную часть чемпионата Европы, разгромила команду Боснии и Герцеговины со счетом 5:0.
Дублем в этом поединке отметился Криштиану Роналду. КриРо оформил 39-й и 40-й мячи в 2023 году в этом поединке.
В параллельных матчах была зафиксирована победа национальных команд Исландии и Словакии.
Евро-2024. Квалификация. 16 октября
Группа J. 8-й тур
Босния и Герцеговина - Португалия - 0:5
Голы: Роналду, 5, 20, Фернандеш, 25, Канселу, 32, Феликс, 41
Исландия - Лихтенштейн - 4:0
Голы: Сигурдссон, 22, 49, Финнбогансон, 44, Харальдссон, 63
Люксембург - Словакия - 0:1
Гол: Дурис, 77
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