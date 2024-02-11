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Джек Херманссон оказался сильнее Джо Пайфера. Результаты UFC Fight Night 236

Новости MMA Сегодня, 02:18
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Джек Херманссон оказался сильнее Джо Пайфера. Результаты UFC Fight Night 236 Фото с сайта mmafighting.com/Автор неизвестен

Сегодня ночью на «UFC Apex» в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC Fight Night 236, по месту проведения называемый UFC Vegas 86.

Главным поединком этого события стал бой норвежско-шведского бойца Джека Херманссона и американца Джо Пайфер. Он продлился все пять раундов и победителя определяли судьи. Единогласным решением лучшим оказался Джек Херманссон, который сумел прервать серию Пайфера из пяти досрочных побед подряд.

После сегодняшней победы в активе скандинава 24 выигранных боя и восемь поражений. В своём последнем поединке он уступил Роману Долидзе техническим нокаутом. У Пайфера четырнадцать побед и четыре поражения.

В соглавном бое в октагоне встретились американцы Дэн Иге и Андре Фили. В третьем раунде Иге сумел нокаутировать своего соперника и завоевать очередную победу в своей карьере.

Все результаты поединков UFC Fight Night 236 (UFC Vegas 86):

Предварительный кард

  • Бой между Даниэлем Маркосом и Аори Кюиленгом признан несостоявшимся из-за непреднамеренного удара в пах и невозможностью для бойца продолжить поединок (раунд 2, 3.28)
  • Хайдер Эмил победил Ферни Гарсию техническим нокаутом (раунд 2, 2.12)
  • Богдан Гуськов победил Зака Паугу нокаутом (раунд 1, 3.38)
  • Макс Гриффин победил Джереми Уэллса раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)
  • Марцин Прахнё победил Дэвина Кларка единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
  • Лома Лукбунми победила Бруну Бразил единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
  • Боладжи Оки победил Тимоти Куамбу раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)
  • Карлос Пратес победил Тревина Джайлса нокаутом (раунд 2, 4.03)

Основной кард

  • Родолфо Виейра победил Армена Петросяна удушающим приёмом (раунд 1, 4.48)
  • Майкл Джонсон победил Дарриуса Флауэрса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
  • Грегори Родригес победил победил Брэда Тавареса техническим нокаутом (раунд 3, 0.55)
  • Игорь Потеря победил Роберта Брыжека единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)
  • Дэн Иге победил Андре Фили нокаутом (раунд 3, 0.55)
  • Джек Херманссон победил Джо Пайфера единогласным решением (48-47, 48-47, 48-47)
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