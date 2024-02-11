Джек Херманссон оказался сильнее Джо Пайфера. Результаты UFC Fight Night 236

Сегодня ночью на «UFC Apex» в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC Fight Night 236, по месту проведения называемый UFC Vegas 86.

Главным поединком этого события стал бой норвежско-шведского бойца Джека Херманссона и американца Джо Пайфер. Он продлился все пять раундов и победителя определяли судьи. Единогласным решением лучшим оказался Джек Херманссон, который сумел прервать серию Пайфера из пяти досрочных побед подряд.

Back in the win column after more than a year away!@jackthejokermma leaves the Octagon with a unanimous decision over Joe Pyfer at #UFCVegas86 pic.twitter.com/YDe7T3cAoA — UFC (@ufc) February 11, 2024

После сегодняшней победы в активе скандинава 24 выигранных боя и восемь поражений. В своём последнем поединке он уступил Роману Долидзе техническим нокаутом. У Пайфера четырнадцать побед и четыре поражения.

В соглавном бое в октагоне встретились американцы Дэн Иге и Андре Фили. В третьем раунде Иге сумел нокаутировать своего соперника и завоевать очередную победу в своей карьере.

Все результаты поединков UFC Fight Night 236 (UFC Vegas 86):

Предварительный кард

Бой между Даниэлем Маркосом и Аори Кюиленгом признан несостоявшимся из-за непреднамеренного удара в пах и невозможностью для бойца продолжить поединок (раунд 2, 3.28)

Хайдер Эмил победил Ферни Гарсию техническим нокаутом (раунд 2, 2.12)

Богдан Гуськов победил Зака Паугу нокаутом (раунд 1, 3.38)

Макс Гриффин победил Джереми Уэллса раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)

Марцин Прахнё победил Дэвина Кларка единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Лома Лукбунми победила Бруну Бразил единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Боладжи Оки победил Тимоти Куамбу раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)

Карлос Пратес победил Тревина Джайлса нокаутом (раунд 2, 4.03)

Основной кард