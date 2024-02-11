Джек Херманссон оказался сильнее Джо Пайфера. Результаты UFC Fight Night 236
Сегодня ночью на «UFC Apex» в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC Fight Night 236, по месту проведения называемый UFC Vegas 86.
Главным поединком этого события стал бой норвежско-шведского бойца Джека Херманссона и американца Джо Пайфер. Он продлился все пять раундов и победителя определяли судьи. Единогласным решением лучшим оказался Джек Херманссон, который сумел прервать серию Пайфера из пяти досрочных побед подряд.
После сегодняшней победы в активе скандинава 24 выигранных боя и восемь поражений. В своём последнем поединке он уступил Роману Долидзе техническим нокаутом. У Пайфера четырнадцать побед и четыре поражения.
В соглавном бое в октагоне встретились американцы Дэн Иге и Андре Фили. В третьем раунде Иге сумел нокаутировать своего соперника и завоевать очередную победу в своей карьере.
Все результаты поединков UFC Fight Night 236 (UFC Vegas 86):
Предварительный кард
- Бой между Даниэлем Маркосом и Аори Кюиленгом признан несостоявшимся из-за непреднамеренного удара в пах и невозможностью для бойца продолжить поединок (раунд 2, 3.28)
- Хайдер Эмил победил Ферни Гарсию техническим нокаутом (раунд 2, 2.12)
- Богдан Гуськов победил Зака Паугу нокаутом (раунд 1, 3.38)
- Макс Гриффин победил Джереми Уэллса раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)
- Марцин Прахнё победил Дэвина Кларка единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
- Лома Лукбунми победила Бруну Бразил единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
- Боладжи Оки победил Тимоти Куамбу раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)
- Карлос Пратес победил Тревина Джайлса нокаутом (раунд 2, 4.03)
Основной кард
- Родолфо Виейра победил Армена Петросяна удушающим приёмом (раунд 1, 4.48)
- Майкл Джонсон победил Дарриуса Флауэрса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
- Грегори Родригес победил победил Брэда Тавареса техническим нокаутом (раунд 3, 0.55)
- Игорь Потеря победил Роберта Брыжека единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)
- Дэн Иге победил Андре Фили нокаутом (раунд 3, 0.55)
- Джек Херманссон победил Джо Пайфера единогласным решением (48-47, 48-47, 48-47)