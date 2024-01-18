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Два триллера длинной в пять сетов. Зверев и Рууд с трудом прошли в третий круг Australian Open

Новости тенниса Сегодня, 02:57
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Два триллера длинной в пять сетов. Зверев и Рууд с трудом прошли в третий круг Australian Open Два триллера длинной в пять сетов. Зверев и Рууд с трудом прошли в третий круг Australian Open

Сразу два невероятных матча подарил нам Australian Open 2024 этой ночью.

Шестая ракетка мира Александер Зверев был в шаге от того, чтобы вылететь во втором круге от малоизвестного 25-летнего представителя Словакии Лукаша Кляйна, который занимает лишь 163-е место в мировом рейтинге.

В первом сете Зверев лишь на пятой подаче соперника сумел сделать брейк, и выиграл 7:5. Но Кляйна это не сломило, и он неожиданно забрал два последующих сета – 6:3 и 6:4.

Словак был дважды в шаге от итоговой победы, но в двух решающих партиях уступил Звереву на тай-брейке – 5:7 и 7:10.

Также 5 сетов продлилась встреча 11-го номера мирового рейтинга Каспера Рууда против австралийца Макса Пьюрселла – 45-я ракетка мира.

Рууд выиграл первый сет 6:3, но во второй партии уступил на тай-брейке. Третья партия снова завершилась победой норвежца 6:3, но австралиец выиграл четвертый сет 6:3 и приблизился к неожиданной победе. Однако решающая партия снова затянулась до тай-брейка, где Рууд выиграл 10:7.

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