Два футболиста разделили звание лучшего бомбардира Бундеслиги

Завершился чемпионат Германии сезона-2022/2023. В борьбе за лучшего бомбардира турнира первое место разделили французский нападающий “РБ Лейпциг” Кристоффер Нкунку и немецкий нападающий “Вердера” Никлас Фюллькруг.

Оба футболиста забили по 16 голов. При этом у француза лучше дополнительные показатели. Нкунку провел 25 матчей и забил только три гола с пенальти. Фюллькруг провел 28 матчей и забил с пенальти пять голов.

Третье место в гонке лучших бомбардиров разделили Рандаль Коло Муани из “Айнтрахта” (15 голов в 32 матчах, 2 - с пенальти) и Винченцо Грифо из “Фрайбурга” (15 голов в 33 матчах, 7 - с пенальти).

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