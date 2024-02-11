Дрэймонд и Нуркич снова устроили потасовку во время матча

Форвард Голден Стэйт Дрэймонд Грин и центровой Финикса Юсуф Нуркич снова столкнулись во время матча.

В начале игры Дрэймонд совершил фол на Нуркиче, после чего оба баскетболиста обменялись резкими выражениями в адрес друг друга.

Позже Нуркич завалил Грина на паркет, за что получил фол в защите. Дрэймонд направился к скамейке запасных Уорриорз и выкрикивал: "Я в его голове".

Напомним, что в декабре прошлого года Дрэймонд был временно отстранен из-за удара Нуркича по лицу.

Отметим, что Голден Стэйт одержал победу над Финиксом (113:112) благодаря трехочковому броску Карри за 0,7 секунды до конца матча.