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Даниил Медведев сделал камбэк и вышел в следующий раунд Australian Open

Новости тенниса Сегодня, 11:44
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Даниил Медведев сделал камбэк и вышел в следующий раунд Australian Open Даниил Медведев сделал камбэк и вышел в следующий раунд Australian Open

Третья ракетка мира Даниил Медведев во втором круге Australian Open встретился против 53 ракетки финна Руусувуори.

Казалось, что не должно быть никаких проблем для Даниила, однако не так случилось, как думалось. Финский теннисист забрал первый сет со счетом 6:3. После этого, он Руусувуори смог победить и во втором. В тай-брейке он переиграл Медведева 7:1. Даниил вернул интригу матч и забрал третий сет 6:4.

Четвертый сет получился тоже довольно сложным и важным для обоих теннисистов. Медведев повел 2:0 и держал финна на дистанции, но Эмиль смог догнать и перевести этот сет в тай-брейк при счете 6:6. Там сильнее был Даниил - 1:7 и ничейный общий счет - 2:2.

И в заключительном сете Медведев разобрался с финским теннисистом Руусувуори. Даниил забрал сет со счетом 6:0 и вышел в третий круг Australian Open.

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