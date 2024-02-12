Daily Weekend. Определились чемпионы Азии и Африки, неожиданные результаты в матчах топ-лиг

Минувшие выходные были действительно насыщенные на события. Прошли финалы Кубка Азии и Кубка африканских наций, но захватывающие матчи состоялись и в топовых европейских лигах. Dailysports предлагает освежить в голове, какие события в мире футбола подарили нам выходные.

Контраверсийная победа Катара на Кубке Азии

10 февраля в финале Кубка Азии встретились действующий чемпион Катар и абсолютный андердог турнира Иордания. Несмотря на статус фаворита, хозяевам турнира было тяжело, ведь иорданцы то и делали, что создавали опасные моменты, но реализовать их не смогли.

Но, в помощь Катару пришли три пенальти, которые катарские футболисты уверенно реализовали и, таким образом защитили титул чемпиона Азии. Иорданские игроки смогли отметиться в воротах соперника только один раз.

Отметим и празднование Акрама Афифа, который отметился хет-триком с пенальти. После своего первого гола 27-летний футболист продемонстрировал довольно уникальное празднование, вытащив из носка карточку, на которой, как оказалось, была его фотография.

Размахивая ею из стороны в сторону, он внезапно превратился в букву S, как сообщается, в знак уважения к его жене.

Реал переехал Жирону в центральном матче тура Ла Лиги

В тот же день мы увидели ещё один матч с громкой вывеской – в рамках 24-го тура Ла Лиги состоялся центральный поединок не только тура, а матч, который может решить исход всего сезона – игра лидеров чемпионата, мадридского Реала и Жироны.

Несмотря на кадровые проблемы, «сливочные» уже к 35 минуте обеспечили себе преимущество в два гола, а ещё через 25 минут игрового времени довели счёт до неприличного – 4:0d свою пользу. Жирона ничем ответить не смогла и, таким образом, не только прервала свою 16-матчевую серию без поражений, но отпустила Реал в пятиочковый отрыв, который продолжает держаться на первом месте Ла Лиги.

Барселона в матче с шестью голами не смогла переиграть предпоследнюю команду Ла Лиги

Далеко не центральный матч в 24-ом туре чемпионата Испании случился в Барселоне. Наоборот, на бумаге всё выглядело очень предсказуемо: третья команда турнирной таблицы сверху принимает вторую команду снизу и так казалось поначалу, когда Барселона усилиями Ламина Ямала открыла счёт.

Но, Гранада до перерыва смогла сравнять цифры на табло, а в середине второго тайма выйти вперед. Тут-то и началась голевая перестрелка, в который Роберт Левандовски через три минуты сделал счёт 2:2, а ещё через три минуты Гранада во второй раз матче вышла вперёд.

Спасти «блаугранас» от позора сумел всё тот же Ямал, который за девять минут до конца основного времени забил третий гол Барселоны. Это взятие ворот и установило финальный счёт – 3:3 на пользу Барселоны.

Таким образом, Гранада становится для «блаугранас» всё более неудобным соперником. Команда не проигрывает Барселоне в основное время вот уже на протяжении шести матчей – пять побед и одна ничья. В последний раз каталонцы побеждали Гранаду аж три года назад – 9 января 2021 года, где на выезде записали разгромную победу со счётом 4:0.

Байер продолжает разбивать своих соперников

Непобедимый Байер Хаби Алонсо продолжает идти к заветному чемпионству, и в матче 21-го тура Бундеслиги им противостоял действующий чемпион Германии – мюнхенская Бавария. Регалии «рекордмайстер» никак не смутили и уже на 18 минуте «фармацевты» открыли счёт.

Что интересно, сделали они это усилиями Йосипа Станишича, который как раз таки арендован у Баварии. В начале второго тайма Гримальдо укрепил преимущество Байера, а уже в добавленное время Фримпонг довел счёт до разгромного – 3:0 в пользу «фармацевтов». Интересно, что Бавария за 90 минут нанесла всего один удар в створ ворот Байера.

Таким образом, команда Хаби Алонсо за 13 поединков до конца чемпионата опережает Баварию теперь на пять баллов и еще на один шаг становится ближе к заветному титулу. Также Байер стал ближе к тому, чтобы посягнуть на беспроигрышную серию Баварии. Чтобы её повторить – достаточно 17 января не проиграть Ханденхайму, а чтобы её превзойти, нужно ещё 23 февраля как минимум сыграть вничью с Майнцом.

Арсенал размазал Вест Хэм и повторил историческое достижение

Матч между Арсеналом и Вест Хэмом не был центральным в 24-ом туре АПЛ, но очень большое внимание общественности ему таки привлечь удалось. Во-первых, из-за счёта. Команда Микеля Артеты разгромила «молотобойцев» со счётом 6:0. Четыре гола были забиты до перерыва.

Интересно, что в прошлый раз Арсенал вел минимум в четыре гола в выездном матче к перерыву в феврале 2011-го года. Примечательно, что тот матч, который «канониры» проводили в Ньюкасле, в конечном итоге завершился ничьей 4:4.

Победил рак и стал триумфатором Кубка африканских наций

История сборной Кот-д`Ивуара на минувшем Кубке африканских наций сама по себе интересная, ведь команда после группового этапа сменила тренера и, несмотря на это, вырвала победу над Нигерией в финале турнира, но особенное место в этой истории занимает игрок, который принес трофей своей команде.

Конечно же, мы говорим, о Себастьяне Алле, который ещё летом 2022 года боролся с раком яичек, но сумел с ним справиться за полгода и вернуться в большой футбол. А в финале КАН он на 81-й минуте сумел результативно замкнуть прострел Симона Адингра и принести победу своей команде.

Гол выходных: Винисиус в матче с Жироной

Ранее мы отметили матч Реала и Жироны, но отдельного внимания заслуживает первый гол «сливочных» в исполнении Винисиуса. Эффектный удар з-за предела штрафной площади под дальнюю штангу, который вполне может побороться за звание лучшего в туре.