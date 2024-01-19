Борнмут - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн, последние новости
Ливерпуль едет в гости к Борнмуту и сыграет в воскресенье, 21 января, на стадионе Vitality в матче 21 тура Английской Премьер-лиги.
Борнмут - Ливерпуль: что нужно знать о матче
Ливерпуль сейчас занимает первое место в турнирной таблице. Команда Юргена Клоппа имеет 45 очков после 20 туров. В последних пяти матчах "красные" имеют четыре победы и одну ничью. Борнмут, в свою очередь, тоже выдал очень хорошую серию результатов. В пяти крайних матчах "вишни" одержали четыре победы и потерпели одно поражение (Тоттенхэму 1:3). Они занимают 12 место и имеют 25 очков после 19 туров.
Последние новости
У обеих команд есть проблемы с травмированными футболистами. У Борнмута пропустят матч семь игроков: Адамс, Келли, Керкез, Рендолф, Семенио, Уаттара и Фредерикс. У Ливерпуля ситуация еще сложнее - Александр-Арнольд, Байчетич, Эндо, Матип, Робертсон, Салах, Тьяго, Цимикас и Собослай.
Борнмут - Ливерпуль: где смотреть матч
Эта игра начнется в 17:30 по центральноевропейскому времени. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч.
- Армения - Setanta Sports 1
- Азербайджан - Setanta Sports 1
- Грузия - Setanta Sports 1
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - Setanta Sports 1
- Кыргызстан - Setanta Sports 1
- Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
- Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
- Молдова - Setanta Sports 1
- Польша - Eleven Sports 1 Poland
- Таджикистан - Setanta Sports 1
- Туркменистан - Setanta Sports 1
- Украина –Setanta Sport Ukraine
- Узбекистан - Setanta Sports 1
- Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports