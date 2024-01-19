EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Борнмут - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн, последние новости

Борнмут - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн, последние новости

Новости футбола Сегодня, 15:13
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Борнмут - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн, последние новости Getty

Ливерпуль едет в гости к Борнмуту и сыграет в воскресенье, 21 января, на стадионе Vitality в матче 21 тура Английской Премьер-лиги.

Борнмут - Ливерпуль: что нужно знать о матче

Ливерпуль сейчас занимает первое место в турнирной таблице. Команда Юргена Клоппа имеет 45 очков после 20 туров. В последних пяти матчах "красные" имеют четыре победы и одну ничью. Борнмут, в свою очередь, тоже выдал очень хорошую серию результатов. В пяти крайних матчах "вишни" одержали четыре победы и потерпели одно поражение (Тоттенхэму 1:3). Они занимают 12 место и имеют 25 очков после 19 туров.

Последние новости

У обеих команд есть проблемы с травмированными футболистами. У Борнмута пропустят матч семь игроков: Адамс, Келли, Керкез, Рендолф, Семенио, Уаттара и Фредерикс. У Ливерпуля ситуация еще сложнее - Александр-Арнольд, Байчетич, Эндо, Матип, Робертсон, Салах, Тьяго, Цимикас и Собослай.

Борнмут - Ливерпуль: где смотреть матч

Эта игра начнется в 17:30 по центральноевропейскому времени. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч.

  • Армения - Setanta Sports 1
  • Азербайджан - Setanta Sports 1
  • Грузия - Setanta Sports 1
  • Израиль - Sport 1
  • Казахстан - Setanta Sports 1
  • Кыргызстан - Setanta Sports 1
  • Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
  • Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
  • Молдова - Setanta Sports 1
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland
  • Таджикистан - Setanta Sports 1
  • Туркменистан - Setanta Sports 1
  • Украина –Setanta Sport Ukraine
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
  • Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports
Связанные команды и лиги
Борнмут Ливерпуль Премьер-лига Англия
Популярные новости
КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости футбола Сегодня, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию
Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола Сегодня, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал
Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии Новости футбола Сегодня, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф Новости футбола Сегодня, 13:57 Кубок Африканских Нации. Сенегал одолел Камерун и гарантировал место в плей-офф
Роналду ответил, когда планирует завершать карьеру Новости футбола Сегодня, 13:33 Роналду ответил, когда планирует завершать карьеру
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 12:44 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:59 Перишич вернулся в Хорватию, смена вратарей в Атлетико. Главные трансферные новости за 19 января Новости футбола Сегодня, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости бокса Сегодня, 16:30 P4P обновил рейтинг боксеров независимо от весовой категории Новости футбола Сегодня, 16:05 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 21 тура Новости футбола Сегодня, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола Сегодня, 15:13 Борнмут - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн, последние новости Новости футбола Сегодня, 14:38 Отставка после одного матча. Сборная Танзании уволила тренера во время КАН Новости футбола Сегодня, 14:30 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Прогнозы на спорт
Теннис 20 янв 2024 Элина Свитолина – Виктория Голубич прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Фрайбург – Хоффенхайм прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Дармштадт – Айнтрахт Франкфурт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Хайденхайм – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бохум – Штутгарт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бахрейн – Малайзия прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Кельн – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года