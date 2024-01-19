Борнмут - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн, последние новости

Ливерпуль едет в гости к Борнмуту и сыграет в воскресенье, 21 января, на стадионе Vitality в матче 21 тура Английской Премьер-лиги.

Борнмут - Ливерпуль: что нужно знать о матче

Ливерпуль сейчас занимает первое место в турнирной таблице. Команда Юргена Клоппа имеет 45 очков после 20 туров. В последних пяти матчах "красные" имеют четыре победы и одну ничью. Борнмут, в свою очередь, тоже выдал очень хорошую серию результатов. В пяти крайних матчах "вишни" одержали четыре победы и потерпели одно поражение (Тоттенхэму 1:3). Они занимают 12 место и имеют 25 очков после 19 туров.

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У обеих команд есть проблемы с травмированными футболистами. У Борнмута пропустят матч семь игроков: Адамс, Келли, Керкез, Рендолф, Семенио, Уаттара и Фредерикс. У Ливерпуля ситуация еще сложнее - Александр-Арнольд, Байчетич, Эндо, Матип, Робертсон, Салах, Тьяго, Цимикас и Собослай.

Борнмут - Ливерпуль: где смотреть матч

Эта игра начнется в 17:30 по центральноевропейскому времени. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч.