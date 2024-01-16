Благородный поступок. МакГрегор пожертвовал деньги для бойца ММА, получившего ужасные травмы

Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор пожертвовал 25 тысяч фунтов стерлингов ирландскому бойцу ММА Райану Кертису, который получил тяжелые травмы в результате несчастного случая на тренировке.

У 31-летнего Кертиса диагностированы перелом спины и шеи, вывих позвоночника, серьезно поврежден спинной мозг. Пост с просьбой о помощи, на который откликнулся МакГрегор, опубликовала боец Bellator в полулегком весе Лия Маккорт.

«Райан никогда больше не сможет заниматься тем, что любит, драться или тренироваться в ММА. Этому виду спорта он посвятил свою жизнь с 11 лет. Точной даты окончания его лечения нету", - говорится в сообщении Лии Маккорт, помимо прочего.

Помимо материальной помощи МакГрегор написал в социальных сетях, что «посылает свою поддержку и добрые пожелания» дублинскому бойцу.

Кертис профессионально занимался ММА с 2015 года и выступал под брендами Cage Warriors и Bellator.

Макгрегор свой последний бой провел в июле 2021 года. Тогда он уступил Дастину Порье в поединке-реванше второй раз подряд. В начале года экс- чемпион UFC анонсировал свое возвращение в октагон.