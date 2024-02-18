Бензема вернулся к тренировкам с командой после отстранения

Форвард Аль-Иттихада Карим Бензема вернулся к тренировкам вместе с командой. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, француза планируют включить в состав на матч 20-го тура аравийской лиги против Аль-Рияда, который состоится сегодня, 18 февраля.

Напомним, что в январе было объявлено, что Аль-Иттихад временно отстранил Бензема от сборов в ОАЭ из-за его задержки возвращения из отпуска. Последний раз он выходил на поле в официальном матче 26-го декабря прошлого года.

В связи с этими событиями ходила информация о том, что Бензема хочет вернуться в Европу, но для этого ему придется пойти на существенное сокращение зарплаты. Среди претендентов на его трансфер называли Челси и Арсенал, не исключалось и его возвращение в родной Лион.

Контракт Бензема с чемпионами Саудовской Аравии рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне легенда Реала Мадрид отметился 12 голами и пятью ассистами в 20 матчах во всех турнирах.