Бензема не покинет Аль-Иттихад зимой, Конте возвращается в Италию. Трансферный дайджест за 30 января

Dailysports подготовил для вас дайджест из главных трансферных новостей и слухов, которые фигурировали в СМИ во вторник, 30 января.

Бензема не покинет Аль-Иттихад зимой

Карим Бензема уже окончательно не покинет клуб Саудовской Аравии Аль-Иттихад зимой, сообщает The Athletic. Недавно ходили слухи, что французский нападающий ведет переговоры с другим клубом из Саудовской Аравии.

Ранее футболист досрочно покинул клуб, не дожидаясь начала зимнего перерыва, а также не прибыл вовремя на старт сборов в ОАЭ. 10 дней он вовсе не выходил на связь с Аль-Иттихадом.

ПСЖ не планирует отпускать Ассенсио

Вингер ПСЖ Марко Асенсио не покинет ПСЖ в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо. Окружение футболиста и французский коллектив не ведут никаких переговоров об уходе футболиста. Клуб хочет, чтобы Марко был частью команды во второй половине сезона.

Рома арендовала Анхелиньо

Испанский защитник Анхелиньо, который принадлежит РБ Лейпциг, продолжит сезон в Роме. Пресс-служба «волков» объявила об аренде игрока до 30 июня 2024 года. Заявлено, что римляне владеют правом выкупа игрока, но других иных условий перехода Рома не раскрыла.

Конте возвращается в Италию

Бывший главный тренер Интера, Ювентуса и сборной Италии Антонио Конте после почти годичной паузы после ухода из Тоттенхэма возвращается в профессию.

Как сообщает Telelombardia, специалист перед началом сезона 2024/2025 примет Милан, сменив на этой должности Стефано Пиоли, который работает с командой с 2019 года.

Реал договорился о новом контракте с Карвахалем

Реал Мадрид договорился о новом контракте с опытным правым защитником Дани Карвахалем, сообщает Marca. Новый контракт 32-летнего испанца будет рассчитан до лета 2026 года, тогда как текущее соглашение истекает годом ранее. Ожидается, что официально о подписании нового контракта с Карвахалем объявят в ближайшие недели.

Барселона согласовала трансфер шведского вундеркинда

Шведский Юргорден принял предложение Барселоны по 17-летнему полузащитнику Лукасу Бергваллю. По сообщению Фабрицио Романо, «каталонцы» отдадут за шведского вундеркинда 7 миллионов евро как основную сумму и три миллиона дополнительных бонусов. Полузащитник со своей семьёй сегодня пребывает в Барселоне, где со спортивным директором клуба Деку обговорит детали своего контракта.

Аренда Кина в Атлетико сорвалась

Аренда Мойзе Кина из Ювентуса в мадридский Атлетико сорвалась из-за состояния здоровья форварда. После прохождения медосмотра игроком в понедельник вечером стало известно, что медицинский персонал «матрасников» счел травму голени более серьёзной, чем было описано их коллегами в Турине. В клубе решили отказаться от трансфера, а игрок вернулся в Италию.

Ракитич стал игроком Аль-Шабаба

35-летний хорватский полузащитник Иван Ракитич покинул Севилью и стал игроком саудовского Аль-Шабаба. Опытный футболист подписал контракт на 1,5 сезона, до лета 2025 года.

Интер подпишет Тереми

Миланский Интер согласовал персональные условия с иранским форвардом Порту Мехди Тареми. Нерадзурри» уже уведомили португальский клуб о том, что они ведут переговоры с футболистом, у которого летом 2024 года заканчивается контракт с клубом.

Трудовое соглашение Тареми с Порту продлено не будет. Соответственно, в Интер он переберется летом свободным агентом, то есть бесплатно.