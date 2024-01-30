Бавария заплатит более 6 миллионов евро за 16-летнего форварда

Бавария полностью договорилась с шведским клубом АИК о трансфере 16-летнего нападающего Юна Куси-Асаре, сообщает Фабрицио Романо.

Сумма трансфера составляет 6,5 миллиона евро. Куси-Асаре сегодня прилетит в Мюнхен для медосмотра и подпишет долгосрочный контракт. Ранее ожидалось, что он до конца года будет играть в аренде за родной клуб, однако клубы решили, что футболист присоединится к Баварии уже сейчас.

Куси-Асаре дебютировал за АИК в возрасте 16 лет, 1 месяца и 24 дня. Он является вторым самым молодым футболистом в истории клуба.

Всего тинейджер отыграл за родной клуб 4 матча, но результативными действиями не отличался. В сентябре он дебютировал за сборную Швеции U-17 и оформил хет-трик в матче против Молдовы.