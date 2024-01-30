Бавария заплатит более 6 миллионов евро за 16-летнего форварда
Новости футбола Сегодня, 04:36
footballghana.com
Бавария полностью договорилась с шведским клубом АИК о трансфере 16-летнего нападающего Юна Куси-Асаре, сообщает Фабрицио Романо.
Сумма трансфера составляет 6,5 миллиона евро. Куси-Асаре сегодня прилетит в Мюнхен для медосмотра и подпишет долгосрочный контракт. Ранее ожидалось, что он до конца года будет играть в аренде за родной клуб, однако клубы решили, что футболист присоединится к Баварии уже сейчас.
Куси-Асаре дебютировал за АИК в возрасте 16 лет, 1 месяца и 24 дня. Он является вторым самым молодым футболистом в истории клуба.
Всего тинейджер отыграл за родной клуб 4 матча, но результативными действиями не отличался. В сентябре он дебютировал за сборную Швеции U-17 и оформил хет-трик в матче против Молдовы.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости тенниса Сегодня, 05:19 Девушка дня. Прекрасная спутница четвертьфиналиста Australian Open (ФОТО)
Новости футбола Вчера, 17:58 Сборная Кот-д'Ивуара в серии пенальти одерживает победу и выходит в четвертьфинал КАН
Новости футбола Вчера, 15:09 Интер Майами сыграл вничью с Аль-Хилялем. Суарес и Месси забили по голу
Новости футбола Вчера, 13:58 Кабо-Верде на последних минутах вырывает путевку в четвертьфинал КАН
Новости футбола Вчера, 13:01 Катар одерживает волевую победу над Палестиной и выходит в четвертьфинал
Новости футбола Вчера, 08:33 Защитник Барселоны пропустит Евро-2024
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:50 Бавария нашла замену Коману. Вингер может перейти в команду уже сейчас Новости футбола Сегодня, 06:39 Барселона мечтает пригласить легендарного немца Новости футбола Сегодня, 06:08 Защитник сборной Колумбии перешел в клуб АПЛ Новости футбола Сегодня, 05:49 Интер подпишет иранского нападающего. Известно, во сколько обойдется этот переход Новости футбола Сегодня, 05:37 Итальянские гранды поборются за Фергюсона Новости тенниса Сегодня, 05:19 Девушка дня. Прекрасная спутница четвертьфиналиста Australian Open (ФОТО) Новости футбола Сегодня, 04:36 Бавария заплатит более 6 миллионов евро за 16-летнего форварда Новости футбола Сегодня, 04:13 Конте возвращается в Италию. Известен клуб, который примет экс-тренер Интера Новости баскетбола Сегодня, 03:57 Двукратного чемпиона НБА арестовали за незаконное хранение оружия Новости футбола Сегодня, 03:34 Ювентус интересуется двумя ветеранами Серии А
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Бешикташ — Париж прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол Сегодня Саудовская Аравия – Южная Корея прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол Сегодня Мали – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол Сегодня Црвена Звезда – Валенсия прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол Сегодня АСВЕЛ – Фенербахче прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол Сегодня Бавария – Баскония прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол Сегодня Олимпиакос – Альба Берлин прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол Сегодня Реал Мадрид – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол Сегодня Брюгге – Кортрейк прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол Сегодня Вестерло – Серкль Брюгге прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года