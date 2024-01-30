Бавария нашла замену Коману. Вингер может перейти в команду уже сейчас

В начале декабря мы информировали о том, что вингер Гранады Брайан Сарагоса летом станет игроком Баварии. Но, переход может случиться и раньше.

По сообщению Флориана Плеттенберга, мюнхенцы настаивают на том, чтобы Сарагоса присоединился к Баварии уже сейчас. Таким образом команда Томаса Тухеля решит проблему травмы Кингсли Комана, который вне команды до конца апреля.

Гранада прекрасно в курсе о намерениях Баварии, но отпускать его не хочет. Причина полагает в том, что команда не найдёт ему замену, а его качество Гранаде нужно сейчас.

Напомним, что зимой клубы договорились о трансфере 22-летнего вингера за 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне он отметился шестью голами и двумя ассистами в 21 матче Гранады в Примере.

В октябре 2023 года Сарагоса дебютировал за национальную сборную Испании. В стане «фурии роха» он провел только один матч.