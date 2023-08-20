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Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 15:36
Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Испании “Барселона” на своем поле одержала победу над клубом “Кадис”. Матч состоялся в городе Барселона на стадионе “Олимпик Льюис Компанис” и завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Оба гола были забиты в конце матча. На 82-й минуте счет открыл Педри, которому голевой пас отдал Илкай Гюндоган. В компенсированное время преимущество каталонского клуба увеличил Ферран Торрес с передачи Роберта Левандовски.

“Барселона”, набрав четыре очка, вышла на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Кадис” с тремя очками опустился на 11-е место.

“Барселона” – “Кадис” - 2:0 (0:0, 2:0)
Голы: 1:0 – 82 Педри, 2:0 – 90+4 Ферран Торрес.

“Барселона”: тер Штеген, Кристенсен (Эрик Гарсия, 79), Кунде, де Йонг, Бальде (Фати, 68), Гюндоган, Ромеу (Серджи Роберто, 79), Педри, Гави (Эззальзули, 68), Ямаль (Ферран Торрес, 85), Левандовски.

“Кадис”: Ледесма, Карселен, Эрнандес, Фали Хименес, Хави, Алехо (Мачис, 68), Алькарас, Сан-Эметерио (Собрино, 68), Алекс Фернандес (Негредо, 86), Рохер Марти (Хосе Мари, 86), Рамос (Осмайич, 86).

Желтые карточки: Алехо (14), де Йонг (26), тер Штеген (26), Сан-Эметерио (45), Гави (45), Педри (73), Хави (90).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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