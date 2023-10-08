Балотелли: Никогда бы не перешел в ПСЖ

Скандальный итальянский футболист Марио Балотелли признался, что никогда бы не стал играть за ПСЖ, но готов изменить своим принципам ради зарплаты в 10 миллионов евро.

- Что, если мне позвонят из ПСЖ? Без шансов. Никогда в жизни — ведь раньше я играл за Ниццу и Марсель, так что… ни за что.

- А если предложат 10 миллионов евро?

- Конечно, в таком случае я бы согласился. За 10 миллионов я бы даже перешел в команду моего брата и играл там», - сказал Марио в интервьюTvPlay.