Балотелли: Никогда бы не перешел в ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 14:00
Фото: sport-express.com/ Автор неизвестен
Скандальный итальянский футболист Марио Балотелли признался, что никогда бы не стал играть за ПСЖ, но готов изменить своим принципам ради зарплаты в 10 миллионов евро.
- Что, если мне позвонят из ПСЖ? Без шансов. Никогда в жизни — ведь раньше я играл за Ниццу и Марсель, так что… ни за что.
- А если предложат 10 миллионов евро?
- Конечно, в таком случае я бы согласился. За 10 миллионов я бы даже перешел в команду моего брата и играл там», - сказал Марио в интервьюTvPlay.
Отметим, что брат Марио, Энок Барвуа, играет в Италии за любительскую команду Ровато.
Напомним, что Балотелли вернулся в турецкий Аданадемирспор. 33-летний нападающий отметился двумя забитыми голами в матче против Аланияспора на минувших выходных.
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