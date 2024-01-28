Австралия стала первым четвертьфиналистом Кубка Азии 2023: легкая победа над Индонезией

Национальная сборная Австралии вышла в 1/4 финала Кубка Азии, который в эти дни проходит в Катаре. В первом матче 1/8 финала турнира “Соккеруз” победили Индонезию 4:0.

Счет в матче уже на двенадцатой минуте открыл индонезиец Бегготт, забив гол в свои ворота. До перерыва Бойл удвоил перевес, а перед финальным свистком Австралия забила еще два гола: они на счету Гудвина и Суттара.

В следующем раунде турнира Австралия встретится с победителем пары Саудовская Аравия - Южная Корея. Эта встреча состоится 30 января.

Напомним, что в 2015 году Австралия единственный раз выиграла Кубок Азии, а в 20211-м проиграла в финале Японии.

Кубок Азии. 1/8 финала

Австралия - Индонезия 4:0

Голы: Бегготт 12 (автогол), Бойл 45, Гудвин 89, Суттар 90+1