Австралия стала первым четвертьфиналистом Кубка Азии 2023: легкая победа над Индонезией
Новости футбола Сегодня, 09:04
Австралия стала первым четвертьфиналистом Кубка Азии 2023: легкая победа над Индонезией
Национальная сборная Австралии вышла в 1/4 финала Кубка Азии, который в эти дни проходит в Катаре. В первом матче 1/8 финала турнира “Соккеруз” победили Индонезию 4:0.
Счет в матче уже на двенадцатой минуте открыл индонезиец Бегготт, забив гол в свои ворота. До перерыва Бойл удвоил перевес, а перед финальным свистком Австралия забила еще два гола: они на счету Гудвина и Суттара.
В следующем раунде турнира Австралия встретится с победителем пары Саудовская Аравия - Южная Корея. Эта встреча состоится 30 января.
Напомним, что в 2015 году Австралия единственный раз выиграла Кубок Азии, а в 20211-м проиграла в финале Японии.
Кубок Азии. 1/8 финала
Австралия - Индонезия 4:0
Голы: Бегготт 12 (автогол), Бойл 45, Гудвин 89, Суттар 90+1
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