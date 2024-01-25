Атлетико в непростом матче дожал Севилью и вышел в полуфинал Кубка Испании

Атлетико в Мадриде принимал Севилью в четвертьфинальном матче Кубка Короля.

Матрасники владели преимуществом по ходу всех встречи, но фортуна длительное время упрямо отворачивалась от хозяев поля. На экваторе первого тайма Атлетико получил право пробить пенальти, но Гризманн поскользнулся при исполнении 11-метровго и отправил мяч мимо ворот Нюланда.

Во втором тайме давление на защиту гостей только усилилось. Гризманн и Депай переправили мяч в ворота севильцев, но эти голы не были засчитаны из-за оффсайдов.

И все-таки упорная команда Диего Симеоне добилась своего. На 79-й минуте Депай с передачи Корреа принес своей команде заслуженную победу и путевку в следующий раунд.

Ранее в полуфинал Кубка Короля вышли Реал Сосьедад, Атлетик и Мальорка. Матчи этой стадии Кубка Испании пройдут 7 и 28 февраля, а жеребьевка состоится 26 января.

Кубок Испании, четвертьфинал

Атлетико - Жирона 1:0

Гол: Депай, 79