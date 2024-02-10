Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 24-го тура

Начиная с субботы, 10 февраля, и до понедельника, 12 февраля, пройдет 24-й тур Английской Премьер-лиги. Нас ожидает множество интересных матчей.

Откроет тур игра действующего чемпиона – Манчестер Сити, против одного из аутсайдеров элитного дивизиона, который оказался на дне турнирной таблицы не по своей воле – Эвертона. Также в субботу состоится матч Вулвз против Брентфорда, Фулхэма против Бонмута, Шпоры примут в гостях Брайтон, Лутон встретится с Шеффилд Юнайтед, а Ливерпуль сыграет против Бёрнли. Завершит этот день матч Ноттингем Фореста против Ньюкасла.

В воскресенье состоится всего два матча, но не менее интересных. Вест Хэм дома примет Арсенал, Манчестер Юнайтед поедет в гости к Астон Вилле.

Закроет 24-й тур Английской Премьер-лиги матч между Крисатл Пэлас и Челси, который состоится в понедельник.

Специально для вас команда Dailysports подготовила всю самую важную информацию о Премьер-лиге прямо сейчас: турнирная таблица, текущие результаты и расписание ближайших матчей.

Обращаем ваше внимание, что время матчей указано по среднеевропейскому времени.

АПЛ 24-й тур

10 февраля

13:30 Манчестер Сити – Эвертон

16:00 Фулхэм – Борнмут

16:00 Ливерпуль – Бернли

16:00 Лутон – Шеффилд Юнайтед

16:00 Тоттенхэм – Брайтон

16:00 Вулверхэмптон – Брентфорд

18:30 Ноттингем Форест – Ньюкасл Юнайтде

11 февраля

15:00 Вест Хэм – Арсенал

17:30 Астон Вилла – Манчестер Юнайтед

12 февраля

21:00 Кристал Пэлас – Челси

АПЛ турнирная таблица

P Team G W D L GD Pts 1 Ливерпуль 23 15 6 2 52:22 51 2 Манчестер Сити 22 15 4 3 54:25 49 3 Арсенал 23 15 4 4 47:22 49 4 Астон Вилла 23 14 4 5 49:30 46 5 Тоттенхэм 23 13 5 5 49:35 44 6 Манчестер Юнайтел 23 12 2 9 31:32 38 7 Вест Хэм 23 10 6 7 36:36 36 8 Брайтон 23 9 8 6 42:38 35 9 Ньюкасл Юнайтед 23 10 3 10 48:37 33 10 Вулверхэмптон 23 9 5 9 37:37 32 11 Челси 23 9 4 10 38:39 31 12 Борнмут 22 7 6 9 30:41 27 13 Фулхэм 23 7 5 11 30:38 26 14 Кристал Пэлас 23 6 6 11 26:40 24 15 Брентфорд 22 6 4 12 32:39 22 16 Ноттингем Форест 23 5 6 12 28:41 21 17 Лутон Таун 22 5 5 12 32:42 20 18 Эвертон 23 8 5 10 26:30 19* 19 Бёрнли 23 3 4 16 24:47 13 20 Шеффилд Юнайтед 23 2 4 17 19:59 10

*Эвертон оштрафован на 10 очков за нарушение финансового фейр-плей

АПЛ 25-й тур

17 февраля

13:30 Брентфорд – Ливерпуль

16:00 Бёрнли – Арсенал

16:00 Ньюкасл Юнайтед – Борнмут

16:00 Фулхэм – Астон Вилла

16:00 Ноттингем Форест – Вест Хэм

16:00 Тоттенхэм – Вулверхэмптон

18:30 Манчестер Сити – Челси

18 февраля

15:00 Шеффилд Юнайтед – Брайтон

17:30 Лутон Таун – Манчестер Юнайтед

19 февраля