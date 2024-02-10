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Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 24-го тура

Новости футбола Сегодня, 04:07
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 24-го тура Photo: Premier League website/Author unknown

Начиная с субботы, 10 февраля, и до понедельника, 12 февраля, пройдет 24-й тур Английской Премьер-лиги. Нас ожидает множество интересных матчей.

Откроет тур игра действующего чемпиона – Манчестер Сити, против одного из аутсайдеров элитного дивизиона, который оказался на дне турнирной таблицы не по своей воле – Эвертона. Также в субботу состоится матч Вулвз против Брентфорда, Фулхэма против Бонмута, Шпоры примут в гостях Брайтон, Лутон встретится с Шеффилд Юнайтед, а Ливерпуль сыграет против Бёрнли. Завершит этот день матч Ноттингем Фореста против Ньюкасла.

В воскресенье состоится всего два матча, но не менее интересных. Вест Хэм дома примет Арсенал, Манчестер Юнайтед поедет в гости к Астон Вилле.

Закроет 24-й тур Английской Премьер-лиги матч между Крисатл Пэлас и Челси, который состоится в понедельник.

Специально для вас команда Dailysports подготовила всю самую важную информацию о Премьер-лиге прямо сейчас: турнирная таблица, текущие результаты и расписание ближайших матчей.

Обращаем ваше внимание, что время матчей указано по среднеевропейскому времени.

АПЛ 24-й тур

10 февраля

  • 13:30 Манчестер Сити – Эвертон
  • 16:00 Фулхэм – Борнмут
  • 16:00 Ливерпуль – Бернли
  • 16:00 Лутон – Шеффилд Юнайтед
  • 16:00 Тоттенхэм – Брайтон
  • 16:00 Вулверхэмптон – Брентфорд
  • 18:30 Ноттингем Форест – Ньюкасл Юнайтде

11 февраля

  • 15:00 Вест Хэм – Арсенал
  • 17:30 Астон Вилла – Манчестер Юнайтед

12 февраля

  • 21:00 Кристал Пэлас – Челси

АПЛ турнирная таблица

PTeamGWDLGDPts
1Ливерпуль23156252:2251
2Манчестер Сити22154354:2549
3Арсенал23154447:2249
4Астон Вилла23144549:3046
5Тоттенхэм23135549:3544
6Манчестер Юнайтел23122931:3238
7Вест Хэм23106736:3636
8Брайтон2398642:3835
9Ньюкасл Юнайтед231031048:3733
10Вулверхэмптон2395937:3732
11Челси23941038:3931
12Борнмут2276930:4127
13Фулхэм23751130:3826
14Кристал Пэлас23661126:4024
15Брентфорд22641232:3922
16Ноттингем Форест23561228:4121
17Лутон Таун22551232:4220
18Эвертон23851026:3019*
19Бёрнли23341624:4713
20Шеффилд Юнайтед23241719:5910

*Эвертон оштрафован на 10 очков за нарушение финансового фейр-плей

АПЛ 25-й тур

17 февраля

  • 13:30 Брентфорд – Ливерпуль
  • 16:00 Бёрнли – Арсенал
  • 16:00 Ньюкасл Юнайтед – Борнмут
  • 16:00 Фулхэм – Астон Вилла
  • 16:00 Ноттингем Форест – Вест Хэм
  • 16:00 Тоттенхэм – Вулверхэмптон
  • 18:30 Манчестер Сити – Челси

18 февраля

  • 15:00 Шеффилд Юнайтед – Брайтон
  • 17:30 Лутон Таун – Манчестер Юнайтед

19 февраля

  • 21:00 Эвертон – Кристал Пэлас
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