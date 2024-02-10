Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 24-го тура
Начиная с субботы, 10 февраля, и до понедельника, 12 февраля, пройдет 24-й тур Английской Премьер-лиги. Нас ожидает множество интересных матчей.
Откроет тур игра действующего чемпиона – Манчестер Сити, против одного из аутсайдеров элитного дивизиона, который оказался на дне турнирной таблицы не по своей воле – Эвертона. Также в субботу состоится матч Вулвз против Брентфорда, Фулхэма против Бонмута, Шпоры примут в гостях Брайтон, Лутон встретится с Шеффилд Юнайтед, а Ливерпуль сыграет против Бёрнли. Завершит этот день матч Ноттингем Фореста против Ньюкасла.
В воскресенье состоится всего два матча, но не менее интересных. Вест Хэм дома примет Арсенал, Манчестер Юнайтед поедет в гости к Астон Вилле.
Закроет 24-й тур Английской Премьер-лиги матч между Крисатл Пэлас и Челси, который состоится в понедельник.
Специально для вас команда Dailysports подготовила всю самую важную информацию о Премьер-лиге прямо сейчас: турнирная таблица, текущие результаты и расписание ближайших матчей.
Обращаем ваше внимание, что время матчей указано по среднеевропейскому времени.
АПЛ 24-й тур
10 февраля
- 13:30 Манчестер Сити – Эвертон
- 16:00 Фулхэм – Борнмут
- 16:00 Ливерпуль – Бернли
- 16:00 Лутон – Шеффилд Юнайтед
- 16:00 Тоттенхэм – Брайтон
- 16:00 Вулверхэмптон – Брентфорд
- 18:30 Ноттингем Форест – Ньюкасл Юнайтде
11 февраля
- 15:00 Вест Хэм – Арсенал
- 17:30 Астон Вилла – Манчестер Юнайтед
12 февраля
- 21:00 Кристал Пэлас – Челси
АПЛ турнирная таблица
|P
|Team
|G
|W
|D
|L
|GD
|Pts
|1
|Ливерпуль
|23
|15
|6
|2
|52:22
|51
|2
|Манчестер Сити
|22
|15
|4
|3
|54:25
|49
|3
|Арсенал
|23
|15
|4
|4
|47:22
|49
|4
|Астон Вилла
|23
|14
|4
|5
|49:30
|46
|5
|Тоттенхэм
|23
|13
|5
|5
|49:35
|44
|6
|Манчестер Юнайтел
|23
|12
|2
|9
|31:32
|38
|7
|Вест Хэм
|23
|10
|6
|7
|36:36
|36
|8
|Брайтон
|23
|9
|8
|6
|42:38
|35
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|10
|3
|10
|48:37
|33
|10
|Вулверхэмптон
|23
|9
|5
|9
|37:37
|32
|11
|Челси
|23
|9
|4
|10
|38:39
|31
|12
|Борнмут
|22
|7
|6
|9
|30:41
|27
|13
|Фулхэм
|23
|7
|5
|11
|30:38
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|6
|6
|11
|26:40
|24
|15
|Брентфорд
|22
|6
|4
|12
|32:39
|22
|16
|Ноттингем Форест
|23
|5
|6
|12
|28:41
|21
|17
|Лутон Таун
|22
|5
|5
|12
|32:42
|20
|18
|Эвертон
|23
|8
|5
|10
|26:30
|19*
|19
|Бёрнли
|23
|3
|4
|16
|24:47
|13
|20
|Шеффилд Юнайтед
|23
|2
|4
|17
|19:59
|10
*Эвертон оштрафован на 10 очков за нарушение финансового фейр-плей
АПЛ 25-й тур
17 февраля
- 13:30 Брентфорд – Ливерпуль
- 16:00 Бёрнли – Арсенал
- 16:00 Ньюкасл Юнайтед – Борнмут
- 16:00 Фулхэм – Астон Вилла
- 16:00 Ноттингем Форест – Вест Хэм
- 16:00 Тоттенхэм – Вулверхэмптон
- 18:30 Манчестер Сити – Челси
18 февраля
- 15:00 Шеффилд Юнайтед – Брайтон
- 17:30 Лутон Таун – Манчестер Юнайтед
19 февраля
- 21:00 Эвертон – Кристал Пэлас