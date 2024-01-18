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Анчелотти прокомментировал поражение Реала в матче 1/8 финала Кубка Испании против Атлетико

Новости футбола Вчера, 23:52
Чумак Виталий эксперт Dailysports Чумак Виталий
Анчелотти прокомментировал поражение Реала в матче 1/8 финала Кубка Испании против Атлетико ФОТО: Alvaro Medranda

18 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между мадридскими командами Атлетико и Реал. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах матрасники забили дважды и вырвали победу – 4:2.

После завершения встречи главный тренер сливочных Карло Анчелотти прокомментировал поражение своих подопечных:

"Мы отдали все силы, мне не в чем упрекнуть игроков. Это дерби, оно было таким, как и все дерби.

Винисиусу было сложнее играть в первом тайме, но во втором он играл ключевую роль, постоянно угрожал воротам соперника и провел очень хороший матч. Не хочу анализировать действия отдельных футболистов. При ничейном счете мы могли лучше контролировать игру. Где-то не нужно было форсировать ситуацию – это грех молодости.

Реал оказался в менее выгодном положении, чем Атлетико, потому что они могли готовиться к игре неделю. Но наша команда боролась и не выглядела уставшей. Мне не показалось, что в дополнительное время мы просели по физике.

Мы надежно играем в защите в Ла Лиге, в кубках – менее надежно. «Атлетико» забивает много голов, особенно на своем поле. Мы пропускали, но мы также много забили Атлетико", - цитирует слова Карло Marca.

Видеообзор матча Атлетико - Реал - 4:2

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