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Вьетнам – Индонезия прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Вьетнам - Индонезия прогноз
Вьетнам Вьетнам
Кубок Азии 19 янв 2024, 09:30 Вьетнам - Индонезия
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Международные, Doha, Abdullah bin Khalifa Stadium
Индонезия Индонезия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.95
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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В матче второго тура группового этапа Кубка Азии сборная Вьетнама сыграет против команды Индонезии. В первом туре обе команды проиграли, причем проиграли с крупным счетом. Теперь им нужно набирать очки, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Их встреча пройдет 19 января 2024 года.

Вьетнам

Сборная Вьетнама в прошлом туре играла против претендентов на титул – команды Японии. Встреча завершилась победой японцев со счетом 4:2. Сенсации не случилось, однако два забитых гола в ворота такого грозного соперника тоже можно рассматривать как успех.

Если Вьетнам проиграет в очной игре с Индонезией, то команда вряд ли сможет выйти в плей-офф турнира. В связи с этим, от нее ожидают максимальной концентрации и хорошей игры.

В заключительном туре вьетнамцам играть против Ирака, а там легкой прогулки не будет.

Индонезия

В первом туре соревнований индонезийцы проиграли Ираку со счетом 1:3. Теперь им нужно обязательно побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. В последнем туре группового этапа Индонезии предстоит сыграть с Японией, а набрать очки в игре с этой командой будет крайне непросто.

История противостояний

Последняя встреча команд завершилась разгромом Индонезии со счетом 4:0.

Прогноз на матч Вьетнам - Индонезия

Букмекеры видят фаворитом Вьетнам, но мне кажется, что в этой игре будет много голов. Обе команды много забивают и при этом так же много и пропускают. Поставлю на тотал больше 2.5.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.95
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1хБет 5.00
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