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Вест Хэм – Арсенал прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Вест Хэм - Арсенал прогноз
Вест Хэм Вест Хэм
Премьер-лига Англия 11 фев 2024, 09:00 Вест Хэм - Арсенал
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Англия, London, Лондон
Арсенал Арсенал
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.8
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В 24-м туре английской Премьер-лиги нас ждет очередное дерби Лондона – Вест Хэм на своем стадионе сыграет против Арсенала. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Вест Хэм

Вест Хэм находится в игровом кризисе. Команда Дэвида Мойеса не выигрывает в 4 матчах АПЛ подряд: 3 ничьих и 1 поражение. В предыдущем туре “молотобойцы” и вовсе были разгромлены на Олд Траффорд 0:3. Однако Вест Хэм все равно продолжает занимать высокое седьмое место в турнирной таблице и остается серьезным претендентом на выход в еврокубки.

Арсенал

Арсенал точно пребывает в отличном настроении, ведь в предыдущем туре очень уверенно обыграл лидера АПЛ Ливерпуль 3:1. Благодаря этой победе команда Микеля Артеты не просто продолжила победную серию до 3 матчей, а еще и вернулась в чемпионскую гонку. Теперь “канониры” отстают от команды Юргена Клоппа лишь на 2 очка, а у Манчестер Сити такое же количество очков + 1 матч в запасе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Вест Хэм в этом сезоне уже дважды обыграл Арсенал: 2:0 в 19-м туре Премьер-лиги и 3:1 в Кубке английской лиги

Последняя домашняя победа Вест Хэма над Арсеналом в АПЛ была в 2019 году

Арсенал проиграл только 1 из последних 13 выездных матчей на поле Вест Хэма

Прогноз на матч Вест Хэм – Арсенал

Арсенал – фаворит матча, но на выезде играет менее уверенно, чем дома. Ставлю на то, что “канониры” не смогут оставить ворота на замке, и в этой игре забьют обе команды.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.8
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