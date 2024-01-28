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Спортинг – Каса Пиа прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Спортинг - Каса Пиа прогноз
Спортинг Спортинг
Примейра-лига Португалия 29 янв 2024, 15:45 Спортинг - Каса Пиа
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Португалия, Lisbon, Estadio Jose Alvalade
Каса Пиа Каса Пиа
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.57
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Спортинг – Каса Пиа, соперники сойдутся в рамках очередного тура Примейры.

Спортинг

У Спортинга хорошо идут дела в чемпионате, так как команда является лидером, но Бенфика отстает всего на очко. Недавно клуб вылетел из Кубка португальской лиги, уступив в полуфинале на выезде Браге – 0:1, так команда прервала серию из восьми побед подряд во всех турнирах. В последнем туре удалось обыграть в гостях Визелу со счетом 5:2. Основная цельна сезон очевидная, стать чемпионом Португалии, но любая осечка может стоить лидерства.

Каса Пиа

После 18 туров Каса Пиа занимает скромное 13-е место в чемпионате, отрыв от опасной зоны составляет всего три очка. В последнем туре команда уступила на своем поле Фаренсе со счетом 1:3, это поражение стало третьим в четырех последних встречах. Команде важно держаться на плаву и стабилизировать результаты, иначе можно свалиться к аутсайдерам. Шансы зацепиться за очки в битве с лидером выглядят минимальными.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Битва первого круга выдалась напряженной, Спортинг сумел одержать выездную победу со счетом 2:1.
  • Все девять домашних встреч в чемпионате Спортинг в этом сезоне выиграл.
  • Команды играли между собой четыре раза, во всех случаях забивалось, как минимум три мяча.

Спортинг – Каса Пиа Прогноз

Лиссабонцы в хорошей форме, они лидируют и не собираются терять первую строчку, поэтому заряжены на победу. Спортинг является фаворитом данного противостояния, хотя проходных соперников в чемпионате нет. Ожидаем результативного футбола, поэтому ставим на тотал больше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.57
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1хБет 5.00
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