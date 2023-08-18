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Прогноз на матч Торино - Кальяри 21 августа 2023 года

Прогноз на матч Торино - Кальяри 21 августа 2023 года
Торино Торино
Серия А Италия 21 авг 2023, 12:30 Торино - Кальяри
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Италия, Turin, Олимпико Гранде Торино
Кальяри Кальяри
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.0
Коэф.: 1.61
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100$
БетВиннер 4.75
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21 августа на "Стадио Олимпико" (Турин) пройдет матч 1-го тура Серии А, в котором "Торино" встретится с "Кальяри". Старт поединка запланирован на 18:30 по европейскому времени.

"Торино"

Клуб в 2021-м году финишировал на "пограничном", 17-м месте в Кальчо. Именно после этого Урбано Каиро, президент славной, пусть давно и ничего не показывающей команды, пригласил Ивана Юрича. Тот быстро сделал то, что получилось и в "Вероне": превратил борца за выживание в крепкого середняка. Более того, в 2022/2023, после резкого обновления состава, собрав во многом коллектив заново, хорват берет 10-е место. Нынешним летом не было серьезных кадровых потерь, и сожалеть можно разве что о том, что, выкупив контракты Влашича, Ильича и Радоньича, не получилось договориться с "Аталантой" по Миранчуку, что был хорош в аренде в Турине. Но при этом, с учетом пополнения состава еще и Попой, Тамезом и Беллановой, можно считать, что получилось укрепить состав.

"Кальяри"

Команда имеет свои не частые, но славные страницы - достаточно вспомнить сенсационное чемпионство 1970-го года. Вернувшись в очередной раз в "элиту" в середине прошлого десятилетия, "островитяне" даже намекали на желание побороться за еврокубки. Но в итоге их сгубила ставка на возрастных звезд, и в 2020-м клуб снова отправился в Серию В. Зато именно там на пост вернулся Раньери, тот самый, что начинающим тренером на стыке 80-90-х лет прошлого века одним махом поднимал аутсайдера с 3-го дивизиона в высший. Возвращение получилось, и Клаудио "с ходу", пусть и через плей-офф, вернул "сардинцев" в Кальчо. Нашлась возможность после этого и состав укрепить, в том числе и достаточно известными именами, типа Шомуродова или Скуффета с Янкто, а за молодого Сулемана "Вероне" выложили 4 миллиона. Правда, "Палермо" в кубке прошли только за счет гола на 123-й минуте.

Статистика личных встреч

"Кальяри" удачно играет с "Торино". Даже в сезоне 2021/2022, что закончился вылетом, "островитяне" взяли 4 очка из 6 возможных.

Прогноз

Букмекеры считают явным фаворитом "быков", которые играют дома. Но, с учетом истории противостояний, можно попробовать ставку с нейтральным "тотал больше 2,0 голов" (коэффициент - 1,61).

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Прогноз на матч Тотал больше 2.0
Коэф.: 1.61
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БетВиннер 4.75
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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