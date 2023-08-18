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Прогноз на матч Алавес - Севилья 21 августа 2023 года

Прогноз на матч Алавес - Севилья 21 августа 2023 года
Алавес Алавес
Ла Лига Испания 21 авг 2023, 13:00 Алавес - Севилья
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- : -
Испания, Vitoria, Мендисороса
Севилья Севилья
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.66
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21 августа на "Мендисоросса" (Витория) пройдет матч 2-го тура Примеры, в котором "Алавес" встретится с "Севильей". Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

"Алавес"

Клуб вплоть до 2022-го года, на протяжении 6 лет кряду, играл в Ла Лиге, пусть даже не показывая там, кроме стартового сезона, толковых результатов. Но в позапрошлом розыгрыше "пожиратели бобов", до этого дважды финишировавшие на 16-м месте, досрочно вылетели с последнего и без шансов на успех. Тогда же, в мае прошлого года, тренером назначили Луиса Гарсию Пласу, и тот с задачей вернуть команду в "вышку" с ходу справился. Да, не напрямую, но в Сегунде была плотная борьба, и 4-ю позицию отделило от "Лас-Пальмаса", что закончил на "проходной 2-й", всего 1 очко. Зато потом прошли стыки, в том числе выбив в решающем раунде "Леванте" за счет гола с пенальти, назначенного в добавленное время. Сейчас, конечно, сразу все стало сложнее - играть на более высоком уровне, при привычно перетасованном за лето составе, пусть его и пытались усилить арендами. К слову, Джулиано Симеоне, не успев дебютировать, сломал ногу и много пропустит. Начинали чемпионат тоже в понедельник, с игры против "Кадиса" на выезде - и проиграли 0-1.

"Севилья"

Команда начала нынешний сезон по очень плотному графику. Пока львиная часть остальных участников Примеры провели только по 1-му поединку, "Белая Андалусия" сыграла уже дважды - собственно, поэтому ее матч в Ла Лиге и сместили на понедельник. Зато в 1-м туре именно подопечные Мендилибара открывали сезон, и, фактически, провалились, на родном "Рамон Санчес Писхуан" уступив "Валенсии" с удалением Баде и решающем голом "летучих мышей" в концовке. Потом, в среду, испанцы летали в Афины на матч Суперкубка УЕФА против "Манчестер Сити".Там дали бой, даже открыли счет, но пропустили в ответ, а потом проиграли в серии пенальти.

Статистика личных встреч

"Алавес" в последний раз побеждал в этой паре в 2018-м году. В позапрошлом сезоне, правда, оба поединка закончили вничью. А в январе, в кубке, "Севилья" выиграла только благодаря единственному голу Ракитича.

Прогноз

Букмекеры ставят на гостей, которым пора выиграть. Но подстраховка не помешает, берем фору "0" на "Севилью" (коэффициент - 1,66).

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.66
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