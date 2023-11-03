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Прогноз на матч Милан — Удинезе 4 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Милан - Удинезе прогноз
Милан Милан
Серия А Италия 04 ноя 2023, 15:45 Милан - Удинезе
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Италия, Milano, Сан Сиро
Удинезе Удинезе
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.92
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В матче 11-го тура чемпионата Италии пройдет противостояние между "Миланом" и "Удинезе". Гости находятся в зоне вылета и наверняка попытаются испортить настроение хозяевам поля.

"Милан"

Чемпион Италии позапрошлого сезона потерпел поражение от "Ювентуса" в предыдущем туре. Проигрыш от одного из основных конкурентов в борьбе за чемпионство явно ударил по настрою команды.

Интересно, что после победы “Ювентус” обошел “Милан” в турнирной таблице и сейчас они уступают лидирующему "Интеру" всего два балла.

Что касается коллектива из Милана, то эта команда идет на третьем месте турнирной таблице и отстает от лидера на три очка.

В матче против “Удинезе” “Милан” считается явным фаворитом и им очень важно набирать очки в таких противостояниях, ведь на дистанции у них точно еще будут сложные игры.

"Удинезе"

В этом сезоне команда носит звание аутсайдера и оно полностью оправдано как турнирным положением, так и игрой команды.

С семью очками после десяти матчей они занимают 17-е место в турнирной таблице, но не это самое интересное. Дело в том, что “Удинезе” входит в число двух команд, которые ни разу не побеждали в этом сезоне. Такая же участь постигла “Салернитану”.

На счету “Удинезе” не так много поражений - их всего три, однако остальные матчи команда свела к ничейному результату.

Интересные факты и прогноз на матч

"Удинезе" сыграл вничью в последних трех матчах, а в последних трех матчах с участием "Милана" не было забито больше двух мячей. В последней встрече в марте этого года "Удинезе" победил со счетом 3:1.

“Милан” не очень уверенно играет в обороне, поэтому буду ставить на исход "обе забьют" по коэффициенту 1.92.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.92
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