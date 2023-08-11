Прогноз на матч Марсель - Реймс 12 августа 2023 года
В матче 1-го тура нового чемпионата Франции 12 августа сыграют “Марсель” и “Реймс”.
“Марсель”
Команда из одноименного города остается одной из самых важных в истории французского футбола. В прошлом сезоне они смогли вернуть себе место в Лиге чемпионов и теперь готовятся к борьбе за титул как внутри страны, так и на европейской арене.
Свой старт в новом сезоне они берут с игры против более скромного “Реймса” и имеют все шансы на то, чтобы в отличном настроении войти в новую кампанию.
Интересно, что “Марсель” проиграл четыре из пяти последних матчей в прошлом сезоне и наверняка они хотят реабилитироваться перед родной публикой.
"Реймс"
Многие аналитики сходятся во мнении, что под руководством Уильяма Стилла — это потенциально сильная команда, которая может занять место в середине турнирной таблицы Лиги 1.
В прошлом году они показали себя достойно, и без особых проблем избежали зоны вылета. В настоящее время нет повода думать о том, что в новом сезоне у “Реймса” будут какие-либо проблемы.
История и прогноз на матч
В последнее время очные противостояния этих команд завершались победами “Марселя”, который не проигрывал этому сопернику в шести матчах подряд.
Таким образом, по истории личных встреч хозяева поля являются явными фаворитами.
Коэффициенты и прогнозы также подтверждают, что хозяева поля являются главным претендентом на победу. Мы будем ставить на победу “Марселя” за довольно неплохой коэффициент 1,75.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram