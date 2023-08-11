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Прогноз на матч Марсель - Реймс 12 августа 2023 года

Прогноз на матч Марсель - Реймс 12 августа 2023 года
Марсель Марсель
Лига 1 Франция 12 авг 2023, 11:00 Марсель - Реймс
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- : -
Франция, Marseille, Оранж Велодром
Реймс Реймс
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Победа Марсель
Коэф.: 1.75
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В матче 1-го тура нового чемпионата Франции 12 августа сыграют “Марсель” и “Реймс”.

“Марсель”

Команда из одноименного города остается одной из самых важных в истории французского футбола. В прошлом сезоне они смогли вернуть себе место в Лиге чемпионов и теперь готовятся к борьбе за титул как внутри страны, так и на европейской арене.

Свой старт в новом сезоне они берут с игры против более скромного “Реймса” и имеют все шансы на то, чтобы в отличном настроении войти в новую кампанию.

Интересно, что “Марсель” проиграл четыре из пяти последних матчей в прошлом сезоне и наверняка они хотят реабилитироваться перед родной публикой.

"Реймс"

Многие аналитики сходятся во мнении, что под руководством Уильяма Стилла — это потенциально сильная команда, которая может занять место в середине турнирной таблицы Лиги 1.

В прошлом году они показали себя достойно, и без особых проблем избежали зоны вылета. В настоящее время нет повода думать о том, что в новом сезоне у “Реймса” будут какие-либо проблемы.

История и прогноз на матч

В последнее время очные противостояния этих команд завершались победами “Марселя”, который не проигрывал этому сопернику в шести матчах подряд.

Таким образом, по истории личных встреч хозяева поля являются явными фаворитами.

Коэффициенты и прогнозы также подтверждают, что хозяева поля являются главным претендентом на победу. Мы будем ставить на победу “Марселя” за довольно неплохой коэффициент 1,75.

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Прогноз на матч Победа Марсель
Коэф.: 1.75
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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