18 июля состоится второй матч квалификации Лиги чемпионов между белорусским БАТЭ и албанским «Партизани».

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1, и теперь у обеих команд есть хорошие шансы выйти в следующий этап квалификации.

БАТЭ

У команды дела в этом сезоне идут не совсем так, как хотелось бы. БАТЭ занимает четвертое место в белорусском чемпионате и в последних двух матчах они показали хорошую форму, победив «Неман» со счетом 1:0 и «Шахтер» Солигорск со счетом 2:0.

«Партизани»

Эта команда в прошлом сезоне албанского чемпионата стала его победителем, выиграв титул. Коллектив по ходу первенства добыл 20 побед, семь раз сыграл вничью и девять раз проиграл.

Статистика и история противостояния

По версии букмекеров, в ответной встрече квалификации Лиги чемпионов фаворитами являются футболисты белорусской команды.

Примечательно, что БАТЭ в последних трех матчах играл на тотал менее 2,5 голов, в то время как «Партизани» не проиграл в четырех из пяти последних гостевых матчей.

Также стоит учитывать, что белорусский клуб проиграл в трех из последних пяти домашних матчей.

Прогноз на матч

Не исключено, что хозяева поля буду действовать осторожно в поисках возможности для взятия ворот соперника. В то же время и гости никуда спешить не будут, ведь правило выездного гола уже давно отменили.

Исходя из статистики, рекомендуется рассмотреть такие ставки на матч БАТЭ – «Партизани»: победа «Партизани» с форой (0) с коэффициентом 2.07 и тотал матча менее 2,5 голов с коэффициентом 1.67.