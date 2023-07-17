АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Лиги чемпионов БАТЭ - Партизани 18 июля 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов БАТЭ - Партизани 18 июля 2023 года

Прогноз на матч БАТЭ - Партизани 18 июля 2023 года
БАТЭ БАТЭ
Лига Чемпионов 18 июл 2023, 14:00 БАТЭ - Партизани
-
- : -
Международные, Mezokovesd, Mezokovesdi Varosi Stadion
Партизани Партизани
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз

18 июля состоится второй матч квалификации Лиги чемпионов между белорусским БАТЭ и албанским «Партизани».

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1, и теперь у обеих команд есть хорошие шансы выйти в следующий этап квалификации.

БАТЭ

У команды дела в этом сезоне идут не совсем так, как хотелось бы. БАТЭ занимает четвертое место в белорусском чемпионате и в последних двух матчах они показали хорошую форму, победив «Неман» со счетом 1:0 и «Шахтер» Солигорск со счетом 2:0.

«Партизани»

Эта команда в прошлом сезоне албанского чемпионата стала его победителем, выиграв титул. Коллектив по ходу первенства добыл 20 побед, семь раз сыграл вничью и девять раз проиграл.

Статистика и история противостояния

По версии букмекеров, в ответной встрече квалификации Лиги чемпионов фаворитами являются футболисты белорусской команды.

Примечательно, что БАТЭ в последних трех матчах играл на тотал менее 2,5 голов, в то время как «Партизани» не проиграл в четырех из пяти последних гостевых матчей.

Также стоит учитывать, что белорусский клуб проиграл в трех из последних пяти домашних матчей.

Прогноз на матч

Не исключено, что хозяева поля буду действовать осторожно в поисках возможности для взятия ворот соперника. В то же время и гости никуда спешить не будут, ведь правило выездного гола уже давно отменили.

Исходя из статистики, рекомендуется рассмотреть такие ставки на матч БАТЭ – «Партизани»: победа «Партизани» с форой (0) с коэффициентом 2.07 и тотал матча менее 2,5 голов с коэффициентом 1.67.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Интер Турку - КуПС 17 июля 2023 года Вейккасуслига Финляндия Сегодня, 11:00 Прогноз на матч Интер Турку - КуПС 17 июля 2023 года Интер Турку Коэф.: 1.7 КуПС Рекомендуем БетВиннер
Прогноз на матч Струга - Жальгирис 18 июля 2023 года Лига Чемпионов 18 июл 2023, 11:00 Прогноз на матч Струга - Жальгирис 18 июля 2023 года FK Struga Коэф.: 1.74 Жальгирис Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Маккаби - Хамрун Спартанс 18 июля 2023 года Лига Чемпионов 18 июл 2023, 13:00 Прогноз на матч Маккаби - Хамрун Спартанс 18 июля 2023 года Маккаби Хайфа Коэф.: 1.81 Хамрун Спартанс Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Флора - Ракув 18 июля 2023 года Лига Чемпионов 18 июл 2023, 13:00 Прогноз на матч Флора - Ракув 18 июля 2023 года Флора Коэф.: 1.7 Раков Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Нью Сейнтс - Хекен 18 июля 2023 года Лига Чемпионов 18 июл 2023, 14:00 Прогноз на матч Нью Сейнтс - Хекен 18 июля 2023 года ТНС Коэф.: 1.92 Хаккен Сделать ставку Лайнбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:00 "Фенербахче" объявил о переходе легенды "Аякса" Новости футбола Вчера, 15:00 Нападающий сборной Испании согласился перейти в "Рому" Новости футбола Вчера, 14:17 "Динамо" Киев одержало разгромную победу в товарищеском матче Новости футбола Вчера, 14:03 Талант академии "Барселоны" может перейти в "Порту" Новости футбола Вчера, 12:30 "Манчестер Юнайтед" на 99 процентов завершил трансфер опытного вратаря Новости футбола Вчера, 12:10 Один из лидеров "Барселоны" может перейти в "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 11:50 Игрок "Жироны" готов сам заплатить за свой трансфер ради перехода в "Барселону" Новости футбола Вчера, 11:30 "Наполи" арендовал опытного голкипера Новости футбола Вчера, 11:10 "Борнмут" может перехватить трансферную цель "Лацио" Новости футбола Вчера, 10:50 Определился чемпион Аргентины
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Интер Турку - КуПС 17 июля 2023 года Футбол 18 июл 2023 Прогноз на матч Струга - Жальгирис 18 июля 2023 года Футбол 18 июл 2023 Прогноз на матч Маккаби - Хамрун Спартанс 18 июля 2023 года Футбол 18 июл 2023 Прогноз на матч Флора - Ракув 18 июля 2023 года Футбол 18 июл 2023 Прогноз на матч Лиги чемпионов БАТЭ - Партизани 18 июля 2023 года Футбол 18 июл 2023 Прогноз на матч Нью Сейнтс - Хекен 18 июля 2023 года Футбол 18 июл 2023 Прогноз на матч Зриньски - Урарту 18 июля 2023 года Футбол 18 июл 2023 Прогноз на матч БАТЭ - Партизани 18 июля 2023 года Футбол 18 июл 2023 Прогноз на матч Брейдаблик - Шемрок Роверс 18 июля 2023 года Футбол 19 июл 2023 Прогноз на матч Ференцварош - КИ Клаксвик 19 июля 2023 года