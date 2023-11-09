Прогноз на матч Лечче — Милан 11 ноября 2023 года
В рамках 12-го тура итальянской Серии А состоится матч между Лечче и Миланом. Встреча пройдет на Стадио виа дель Маре в субботу 11 ноября. Начало игры запланировано на 15:00 по центральноевропейскому времени.
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Лечче
Многие перед стартом сезона называли Лечче претендентом на вылет, но они удивили всех и довольно успешно начали новую кампанию.
Однако после шикарного старта, когда команде удавалось на протяжении 6-7 туров держаться в зоне еврокубков, Лечче постепенно начал сдавать позиции. Куда-то подевалась та игра, которая приносила результат на старте сезона.
После 11-ти туров Лечче на 13-й позиции, на одинаковом расстоянии от еврокубков и зоны вылета.
Милан
Милан в предыдущих матчах набрал неплохой ход и даже сумел догнать Интер в таблице, однако все перечеркнул провальный матч с Ювентусом, после которого началась серия неудач. Милан поделил очки с Наполи и провалился на своем поле в матче с Удинезе. Эти результаты откинули «россонери» на третье место, а от лидирующего Интера команда отстает уже на 6 баллов.
Посреди недели Милан в тяжелом поединке одолел на Сан-Сиро французский ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов. Эта победа должна дать толчок для того, чтобы и на внутренней арене наладились результаты.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Лечче не может победить уже в семи поединках кряду.
- Милан пропускает в пяти матчах подряд.
- Лечче не побеждает Милан с 2006-го года.
Прогноз
Гости приедут в хорошем настроении после победы над парижанами в Лиге чемпионов. Да и вообще, пора Милану выбираться из этого кризиса. Думаю, Лечче не сможет помешать «красно-черным» добиться успеха.
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