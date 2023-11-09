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Прогноз на матч Лечче — Милан 11 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Лечче - Милан прогноз
Лечче Лечче
Серия А Италия 11 ноя 2023, 09:00 Лечче - Милан
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Италия, Lecce, Стадио Виа дель Маре
Милан Милан
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Милан
Коэф.: 1.79
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В рамках 12-го тура итальянской Серии А состоится матч между Лечче и Миланом. Встреча пройдет на Стадио виа дель Маре в субботу 11 ноября. Начало игры запланировано на 15:00 по центральноевропейскому времени.

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Лечче

Многие перед стартом сезона называли Лечче претендентом на вылет, но они удивили всех и довольно успешно начали новую кампанию.

Однако после шикарного старта, когда команде удавалось на протяжении 6-7 туров держаться в зоне еврокубков, Лечче постепенно начал сдавать позиции. Куда-то подевалась та игра, которая приносила результат на старте сезона.

После 11-ти туров Лечче на 13-й позиции, на одинаковом расстоянии от еврокубков и зоны вылета.

Милан

Милан в предыдущих матчах набрал неплохой ход и даже сумел догнать Интер в таблице, однако все перечеркнул провальный матч с Ювентусом, после которого началась серия неудач. Милан поделил очки с Наполи и провалился на своем поле в матче с Удинезе. Эти результаты откинули «россонери» на третье место, а от лидирующего Интера команда отстает уже на 6 баллов.

Посреди недели Милан в тяжелом поединке одолел на Сан-Сиро французский ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов. Эта победа должна дать толчок для того, чтобы и на внутренней арене наладились результаты.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Лечче не может победить уже в семи поединках кряду.
  • Милан пропускает в пяти матчах подряд.
  • Лечче не побеждает Милан с 2006-го года.

Прогноз

Гости приедут в хорошем настроении после победы над парижанами в Лиге чемпионов. Да и вообще, пора Милану выбираться из этого кризиса. Думаю, Лечче не сможет помешать «красно-черным» добиться успеха.

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