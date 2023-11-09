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Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Дортмунд 11 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Штутгарт - Боруссия Д прогноз
Штутгарт Штутгарт
Бундеслига Германия 11 ноя 2023, 09:30 Штутгарт - Боруссия Д
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Германия, Stuttgart, Мерседес-Бенц Арена
Боруссия Д Боруссия Д
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.79
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В центральном матче 11-го тура немецкой Бундеслиги Штутгарт будет принимать дортмундскую Боруссию. Встреча пройдет на МНР Арене в субботу, 11 ноября. Начало игры запланировано на 15:30 по центральноевропейскому времени.

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Штутгарт

В предыдущем сезоне Штутгарт занял шестнадцатое место в Бундеслиге и-за чего им в июне пришлось играть матч на выбывание с бронзовым призером Второй Бундеслиги Гамбургом. Тогда «швабы» смогли одержать уверенную победу над соперником забив им по три гола в каждом из матчей и лишь единожды пропустив. Победа в этом противостоянии позволила Штутгарту, минимум, еще на один сезон задержаться в Бундеслиге.

В новом сезоне Штутгарт удивляет всех. Команда идет на третьем месте в таблице, однако немного сдает по сранению с первыми турами. Наверное, сказывается отсутствие Серу Гирасси, который все еще травмирован. Однако результаты команды все равно впечатляют.

Боруссия Дортмунд

Команда из Дортмунда показывает хорошие результаты в последнее время. Боруссия уверенно выглядит Бундеслиге, а также добилась важных победы в Лиге чемпионов над английским Ньюкаслом, что позволило возглавить группу после четырех туров.

В минувших поединке «шмели» не справились во Франкфурте с Айнтрахтом, матч завершился результативной ничьей 3:3, а затем на своем поле были разбиты мюнхенской Баварией. За чемпионство будет бороться сложно, однако пока списывать со счетов команду Терзича еще рано.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Штутгарт на своем поле в этом сезоне Бундеслиги забивает не менее двух голов за матч.
  • Боруссия в трех предыдущих гостевых матчах национального первенства забила 10 мячей.
  • В последних двух личных встречах было забито 11 голов.

Прогноз

Команды демонстрируют зрелищний атакующий футбол в этом сезоне, а также в матчах между собой. Есть основания полагать, что в этом поединке тоже будет забито много голов. Ставлю на Тотал Больше 3.

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Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.79
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