Прогноз на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм 11 ноября 2023 года

Прогноз на матч Победа Тоттенхэм Коэф.: 2.19 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 12-го тура английской Премьер-Лиги состоится матч между Вулверхэмптоном и Тоттенхэмом. Встреча пройдет на Молинью Стэдиум в субботу, 11 ноября. Начало игры запланировано на 13:30 по центральноевропейскому времени.

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Вулверхэмптон

Главным событием для «волков» в новом сезоне остается домашняя победа на Манчестер Сити, которая никакого влияния на положение команды в турнирной таблице не оказала. Помимо этого события выделить больше и нечего.

Вулвз имеют в активе 12 баллов, что позволяет располагаться на 14-м месте. Сейчас они опережают зону вылета на шесть пунктов, что в начале сезона можно считать довольно неплохим результатом.

В целом же, команда проводит привычный для себя «серый» сезон, где о борьбе за еврокубки речи не идет, но и вылет в Чемпионшип не угрожает.

Тоттенхэм

Тоттенхэм под руководством нового тренера в этом сезоне продемонстрировал резкий подъем. После неудачного предыдущего чемпионата, когда команда даже не попала в еврокубки, «шпоры» сразу же дали понять, что этот сезон точно будет лучше предыдущего.

В прошлом туре команда потерпела первое поражение в розыгрыше Премьер Лиги. В драматичном матче с двумя удалениями Тоттенхэм разгромно проиграл Челси, из-за чего потерял первое место, пропустив вперед Манчестер Сити.

О борьбе за чемпионство говорить пока рано, однако за место в топ-4 «шпоры» точно будут бороться.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Вулвз на своем поле и забивают и пропускают абсолютно во всех матчах Премьер Лиги этого сезона.

Тоттенхэм уже полгода не проигрывал в гостях.

В последних двух личных встречах команды обменялись домашними победами с минимальным счетом 1:0.

Прогноз

Тоттенхэм точно захочет вернуться на первую строчку, а для этого таких соперников как Вулвз надо обыгрывать. Моя ставка — победа гостей.

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