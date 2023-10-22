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Прогноз на матч Фиорентина — Эмполи 23 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Фиорентина - Эмполи прогноз
Фиорентина Фиорентина
Серия А Италия 23 окт 2023, 14:45 Фиорентина - Эмполи
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Италия, Florence, Артемио Франки
Эмполи Эмполи
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 2.17
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В матче девятого тура чемпионата Италии состоится встреча между командами "Фиорентина" и "Эмполи". Игра пройдет 23 октября 2023 года во Флоренции.

“Фиорентина”

Болельщики ожидали, что их команда в новом сезоне навяжет борьбу за место в зоне Лиги чемпионов и пока у их кумиров это получается.

После восьми сыгранных туров чемпионата Италии они занимают четвертое место, имея 17 очков и уступая "Ювентусу", идущему третьим, только по разнице мячей.

В текущем сезоне "Фиорентина" потерпела только одно крупное поражение от "Интера" и уже пять матчей подряд не знает поражений. В целом, команда демонстрирует очень качественный, зрелый футбол и это дает повод для оптимизма.

В любом случае, с такой игрой “фиалки” не останутся без еврокубков в следующем сезоне, однако пока остается лишь гадать, какое итоговое место в турнирной таблице они займут.

“Эмполи”

Эта команда является худшей на старте нового сезона в Италии.

Они уже установили антирекорд результативности в истории элитного дивизиона, забив всего один гол в восьми встречах.

Стоит отметить, что именно этот гол принес им три очка в матче против "Салернитаны". Кроме того, они также сыграли ничью с "Удинезе" в последнем туре и занимают 18-е место с четырьмя очками.

Ниже “Эмполи” идут лишь "Салернитана" и "Кальяри", которые будут бороться с ними за выживание в элите итальянского футбола.

Прогноз на матч "Фиорентина" - "Эмполи":

"Эмполи" не смог забить в восьми из последних девяти матчей, в то же время в восьми из последних десяти матчей "Фиорентины" был пробит тотал 2,5 гола.

“Фиалки” забили в восьми матчах 18 голов, что является третьим результатом в чемпионате. В свою очередь гости пропустили 12 голов в трех выездных играх. Буду ставить на победу "Фиорентины" с форой -1,5 за коэффициент 2.17.

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 2.17
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