EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Эвертон — Брайтон 4 ноября 2023 года

Прогноз на матч Эвертон — Брайтон 4 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Эвертон - Брайтон прогноз
Эвертон Эвертон
Премьер-лига Англия 04 ноя 2023, 11:00 Эвертон - Брайтон
-
- : -
Англия, Liverpool, Гудисон Парк
Брайтон Брайтон
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.71
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках 11-го тура английской Премьер Лиги состоится матч между Эвертоном и Брайтоном. Встреча пройдет на Гудисон Парк в Ливерпуле 4 ноября. Начало игры запланировано на 16:00 по центральноевропейскому времени.

Эвертон

Эвертон уже несколько лет подряд борется за виживание, спасаясь от вылета на финише сезона. Команда давно не может похвастаться высокими местами в Премьер Лиге и в новом чемпионате тоже ставит задачу сохранить прописку в элите.

Этот сезон «ириски» начали привычно. Команда пять матчей не могла победить, однако благодаря успешным матчам с Борнмутом и Брентфордом, немного выровняла положение. А в минувшем туре Эвертон неожиданно в гостях одолел Вест Хэм. После десяти туров команда в пяти очках от зоны вылета на 15-м месте в турнирной таблице, что после провального старта не может не радовать поклонников «ирисок».

Брайтон

Еще недавно команда лишь радовалась выходу в Премьер Лигу, а теперь с каждым сезоном постепенно улучшает свои результаты. В прошлом розыгрыше чемпионата Англии они впервые в своей истории вышли в еврокубки, а в текущем чемпионате, после десяти туров, имеют в своем активе 17 баллов и делят шестое место с Ньюкаслом.

После отличного старта команда немного сдала и теряет позиции. Несомненно на результатах «чаек» сказывается выступление в еврокубках. Брайтону невероятно сложно будет повторить прошлогодний успех.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Эвертон на своем поле выиграл только два матча из последних семи.
  • Брайтон не побеждает в гостях с середины сентября.
  • В последних четырех личных встречах этих команд побеждали гости.

Прогноз

Брайтон может казаться фаворитом, однако фактор своего поля не позволит Эвертону просто так отдать очки в этой игре. С другой стороны неудачная серия «чаек» слишком затянулась и этот матч будет хорошим шансом ее прервать. Моя ставка — победа гостей с форой 0.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.71
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
мумбаи Сити - Punjab FC прогноз Суперлига Индия Сегодня, 10:30 Прогноз на матч Мумбаи Сити — Пенджаб 2 ноября 2023 года мумбаи Сити Коэф.: 1.89 Punjab FC Рекомендуем MelBet
Сассуоло - Специя прогноз Кубок Италии Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Сассуоло — Специя 2 ноября 2023 года Сассуоло Коэф.: 1.65 Специя Сделать ставку 1xBet
Торино - Фросиноне прогноз Кубок Италии Сегодня, 16:00 Прогноз на матч Торино — Фрозиноне 2 ноября 2023 года Торино Коэф.: 1.85 Фросиноне Сделать ставку MelBet
New York Rangers - Carolina Hurricanes прогноз NHL Сегодня, 18:00 Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнс 3 ноября 2023 года New York Rangers Коэф.: 1.52 Carolina Hurricanes Рекомендуем MelBet
Бостон Брюинз - Торонто Мейпл Лифс прогноз НХЛ Сегодня, 18:30 Прогноз на матч Бостон Брюинз — Торонто Мейпл Лифс 3 ноября 2023 года Бостон Брюинз Коэф.: 1.58 Торонто Мейпл Лифс Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:30 Мюллер раскритиковал игроков Баварии после позора в Кубке Германии Новости футбола Сегодня, 06:00 Футболистка сборной Англии получила тяжелую травму головы. Ее унесли на носилках Новости футбола Сегодня, 05:30 Тен Хаг назвал виновного в сенсационном разгроме Манчестер Юнайтед в Кубке лиги Новости футбола Сегодня, 05:00 Каземиро получил травму. Он пропустит важный матч Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 04:30 "Мы должны почувствовать эту боль". Артета высказался о вылете Арсенала из кубка Новости футбола Сегодня, 04:00 Манчестер Юнайтед выдал худший старт с 1930 года Новости футбола Сегодня, 03:30 Луис Суарес будет играть с Месси. Названы сроки перехода Новости футбола Сегодня, 03:00 Месси назвал свои главные голы в карьере Новости футбола Сегодня, 02:30 Опубликован топ-10 рейтинг худших трансферов в истории Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 02:09 Турне Интер Майами по Китаю отменили. Почему это плохо для Месси
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Мумбаи Сити — Пенджаб 2 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сассуоло — Специя 2 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Торино — Фрозиноне 2 ноября 2023 года Хоккей Сегодня Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнс 3 ноября 2023 года Хоккей Сегодня Прогноз на матч Бостон Брюинз — Торонто Мейпл Лифс 3 ноября 2023 года Футбол 03 ноя 2023 Прогноз на матч Мельбурн Сити — Сидней 3 ноября 2023 года Футбол 03 ноя 2023 Прогноз на матч Динамо Киев — Шахтер 3 ноября 2023 года Футбол 03 ноя 2023 Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Хиляль 3 ноября 2023 года Футбол 03 ноя 2023 Прогноз на матч Галатасарай — Касымпаша 3 ноября 2023 года Футбол 03 ноя 2023 Прогноз на матч Дармштадт — Бохум 3 ноября 2023 года