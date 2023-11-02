Прогноз на матч Эвертон — Брайтон 4 ноября 2023 года

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В рамках 11-го тура английской Премьер Лиги состоится матч между Эвертоном и Брайтоном. Встреча пройдет на Гудисон Парк в Ливерпуле 4 ноября. Начало игры запланировано на 16:00 по центральноевропейскому времени.

Эвертон

Эвертон уже несколько лет подряд борется за виживание, спасаясь от вылета на финише сезона. Команда давно не может похвастаться высокими местами в Премьер Лиге и в новом чемпионате тоже ставит задачу сохранить прописку в элите.

Этот сезон «ириски» начали привычно. Команда пять матчей не могла победить, однако благодаря успешным матчам с Борнмутом и Брентфордом, немного выровняла положение. А в минувшем туре Эвертон неожиданно в гостях одолел Вест Хэм. После десяти туров команда в пяти очках от зоны вылета на 15-м месте в турнирной таблице, что после провального старта не может не радовать поклонников «ирисок».

Брайтон

Еще недавно команда лишь радовалась выходу в Премьер Лигу, а теперь с каждым сезоном постепенно улучшает свои результаты. В прошлом розыгрыше чемпионата Англии они впервые в своей истории вышли в еврокубки, а в текущем чемпионате, после десяти туров, имеют в своем активе 17 баллов и делят шестое место с Ньюкаслом.

После отличного старта команда немного сдала и теряет позиции. Несомненно на результатах «чаек» сказывается выступление в еврокубках. Брайтону невероятно сложно будет повторить прошлогодний успех.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Эвертон на своем поле выиграл только два матча из последних семи.

Брайтон не побеждает в гостях с середины сентября.

В последних четырех личных встречах этих команд побеждали гости.

Прогноз

Брайтон может казаться фаворитом, однако фактор своего поля не позволит Эвертону просто так отдать очки в этой игре. С другой стороны неудачная серия «чаек» слишком затянулась и этот матч будет хорошим шансом ее прервать. Моя ставка — победа гостей с форой 0.

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