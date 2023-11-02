Прогноз на матч Осасуна — Жирона 4 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.97 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 12-го тура испанской Ла Лиги состоится матч между Осасуной и Жироной. Встреча пройдет на Эстадио Эль Садар в Памплоне 4 ноября. Начало игры запланировано на 14:00 по центральноевропейскому времени.

Осасуна

Памплонцам после хорошего прошлого сезона, старт новой кампании пока дается тяжело. Напомню, что Осасуна в минувшем розыгрыше Ла Лиги пришла к финишу на 10-й позиции, а также добралась до финала Кубка Испании, где уступила как раз мадридскому Реалу.

В новом сезоне «красные» уже успели вылететь в квалификации Лиги Конференций от бельгийского Брюгге. Старт в чемпионате можно считать более-менее равным. Команда побеждает чаще навыезде, а в домашних поединках стабильно набирать очки не позволяли соперники (Атлетик Бильбао, Севилья, Атлетико и Барселона).

На данный момент с 13-ю очками в активе, Осасуна расположилась на 11-й позиции в таблице Ла Лиги.

Жирона

В прошлом чемпионате команда заняла 10-е место и в новой кампании показывает отличные результаты. После 11-ти туров они делят первое место с мадридским Реалом, уступая ему только по дополнительным показателям.

Игра Жироны в новом сезоне радует глаз - команда играет в атакующий футбол, много забивает и мало пропускает. Клуб не заметил ухода своего лучшего бомбардира прошлого сезона Кастельяноса, который перешел в Лацио. На его место взяли Артема Довбика из Днепра-1 и форвард сразу принялся забивать. На счету украинца уже 5 голов и 2 результативные передачи.

Нет сомнений в том, что по итогам первенства Жирона останется в верхней части турнирной таблицы и в новом сезоне будет представлять свою страну в еврокубках.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Осасуна победила лишь в одном домашнем матче этого сезона.

Жирона выиграла четыре матча кряду.

Жирона никогда не побеждала Осасуну в гостях в матче Ла Лиги.

Прогноз

Жирона выглядит небольшим фаворитом этой игры, но ставить на ее победу не буду. Учитывая динамичный футбол, который показывают подопечные Мичела, считаю, что в этом матче будет достаточно забитых голов. Осасуна так просто три очка не отдаст. Моя ставка — Тотал Больше 2.5.

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