Прогноз на матч Майнц — Лейпциг 4 ноября 2023 года

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В рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги состоится матч между Майнцем и Лейпцигом. Встреча пройдет на Мева Арене в субботу, 4 ноября. Начало игры запланировано на 15:30 по центральноевропейскому времени.

Майнц

Майнц находится в подвалах турнирной таблицы Бундеслиги. Эта команда не дает повода для радости болельщикам из-за своего старта в новом чемпионате. Начало сезона для коллектива выдалось очень неудачным, ведь в девяти турах Майнц набрал всего три балла и сейчас расположился на последнем месте в таблице.

Майнц наряду с Бохумом еще не побеждал в новом сезоне и сейчас считается одним из главных фаворитов на вылет. Отдельно стоит отметить ужасную игру в обороне. Из всех команд Бундеслиги больше пропустил только Дармштадт.

Лейпциг

Один из грандов немецкого футбола пока занимает всего пятое место в турнирной таблице. После девяти туров в активе Лейпцига 20 баллов и он отстает от топ-4 всего на одно очко.

В активе Лейпцига два ничейных результата, один из которых с Баварией. Еще была ничья с Бохумом, что можно считать для «быков» потерей двух очков.

В целом Лейпциг выглядит очень уверенно в этом сезоне и нет сомнений, что команда еще вклинится в борьбу за призовые места, а значит и за место, дающее право играть в Лиге чемпионов в новом сезоне.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В рамках Бундеслиги Майнц побеждал еще в апреле, в матче с Баварией.

Лейпциг в матче Кубка Германии с Вольфсбургом прервал серию из пяти выездных побед подряд.

Лейпциг выиграл лишь один из последних пяти поединков против Майнца.

Прогноз

На мой взгляд гости добьются уверенной победы в этом матче. Не думаю, что на данный момент Майнц в силах зацепиться за очки в игре с таким соперником. Ставлю на победу Лейпцига с форой -1.

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