Прогноз на матч Челси — Арсенал 21 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Арсенал Коэф.: 2.31 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В следующем туре чемпионата Англии состоится матч между "Челси" и "Арсеналом". Встреча пройдет 21 октября 2023 года.

"Челси", который неудачно начал сезон, смог выиграть два последних матча и теперь, по мнению экспертов, “аристократы” готовы начать погоню за лидерами турнирной таблицы.

“Челси”

Сейчас команда из Лондона идет в середине турнирной таблицы, но это мало кого удивляет. В прошлом сезоне они заняли 12-е место, а сейчас находятся на одну строчку выше благодаря двум победам перед перерывом на матчи сборных.

Стоит отметить, что обе последние виктории были добыты над командами, которые не находятся далеко от "Челси" в турнирной таблице.

Теперь же им предстоит сыграть с соперником, который демонстрирует уверенный, а главное стабильный футбол. Именно игры с такими командами помогут болельщикам понять, вышли ли их кумиры из кризиса, или же остаются обычным середняком чемпионата Англии.

"Арсенал"

В последнем матче перед перерывом на игры сборных смог одержать очень важную победу над действующим чемпионом Англии "Манчестер Сити".

Теперь вместе с "Тоттенхэмом" “канониры” являются лидерами чемпионата.

Можно сказать, что “Арсенал” взял реванш за поражение от "горожан" в прошлом сезоне, которое стоило им титула.

На данный момент "Сити" отстает от лидеров на два пункта, а "Ливерпуль" – на три. Судя по всему, именно этот квартет и будет бороться за чемпионство в текущем сезоне.

Прогноз на матч "Челси" — "Арсенал"

"Арсенал" не знает поражений в последних 9 матчах. В 4 из последних 5 матчей с участием "Челси" не было более 2.5 голов.

Гости являются фаворитами этого матча и я тут полностью согласен. Несмотря на последние результаты “Челси”, команда вряд ли готова к победам над соперниками такого уровня.

Рискну и поставлю на победу “канониров” с коэффициентом 2.31.

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