Прогноз на матч Челси — Арсенал 21 октября 2023 года
В следующем туре чемпионата Англии состоится матч между "Челси" и "Арсеналом". Встреча пройдет 21 октября 2023 года.
- Читайте также: Прогноз на матч Майнц - Бавария
"Челси", который неудачно начал сезон, смог выиграть два последних матча и теперь, по мнению экспертов, “аристократы” готовы начать погоню за лидерами турнирной таблицы.
“Челси”
Сейчас команда из Лондона идет в середине турнирной таблицы, но это мало кого удивляет. В прошлом сезоне они заняли 12-е место, а сейчас находятся на одну строчку выше благодаря двум победам перед перерывом на матчи сборных.
Стоит отметить, что обе последние виктории были добыты над командами, которые не находятся далеко от "Челси" в турнирной таблице.
Теперь же им предстоит сыграть с соперником, который демонстрирует уверенный, а главное стабильный футбол. Именно игры с такими командами помогут болельщикам понять, вышли ли их кумиры из кризиса, или же остаются обычным середняком чемпионата Англии.
"Арсенал"
В последнем матче перед перерывом на игры сборных смог одержать очень важную победу над действующим чемпионом Англии "Манчестер Сити".
Теперь вместе с "Тоттенхэмом" “канониры” являются лидерами чемпионата.
Можно сказать, что “Арсенал” взял реванш за поражение от "горожан" в прошлом сезоне, которое стоило им титула.
На данный момент "Сити" отстает от лидеров на два пункта, а "Ливерпуль" – на три. Судя по всему, именно этот квартет и будет бороться за чемпионство в текущем сезоне.
Прогноз на матч "Челси" — "Арсенал"
"Арсенал" не знает поражений в последних 9 матчах. В 4 из последних 5 матчей с участием "Челси" не было более 2.5 голов.
Гости являются фаворитами этого матча и я тут полностью согласен. Несмотря на последние результаты “Челси”, команда вряд ли готова к победам над соперниками такого уровня.
Рискну и поставлю на победу “канониров” с коэффициентом 2.31.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram