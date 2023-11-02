Прогноз на матч Болонья — Лацио 3 ноября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.93 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

3 ноября состоится матч 11-го тура чемпионата Италии между командами "Болонья" и "Лацио". В этой битве встретятся претенденты на попадание в зону еврокубков.

"Болонья"

Эта команда занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А после 10-ти игр, набрав 15 очков, отставая только на два пункта от зоны еврокубков.

"Сине-красные" проиграли только один матч в этом сезоне, уступив дома "Милану" со счетом 0:2. После этого у них были пять ничейных матчей и три раза они добывали победу, что выглядит очень впечатляюще для команды уровня середины турнирной таблицы.

На этой неделе "Болонья" также успешна преодолела второй раунд Кубка Италии, победив на своем поле "Верону" со счетом 2:0.

Команда уже не знает поражений в десяти последних матчах, добыв четыре победы и шесть ничьих.

"Лацио"

Команда не очень уверенно начала новый сезон, но в октябре ситуация исправилась. Римляне добыли четыре победы из пяти матчей и заметно поправили свое турнирное положение как в чемпионате Италии, так и в Лиге чемпионов.

В прошлом месяце они победили "Селтик" (2:1) в Лиге чемпионов, а также "Аталанту" (3:2), "Сассуоло" (2:0) и "Фиорентину" (1:0) в национальном первенстве.

К слову, на прошлой неделе "Лацио" все же проиграл. Они потерпели поражение счетом 1:3 от "Фейеноорда" в Лиге чемпионов, что может негативно отразиться на их настроении.

В турнирной таблице итальянской Серии А "Орлы" занимают 10-е место и лишь на один балл отстают от “Болоньи”.

Прогноз на матч

Гости выглядят неплохо в последних матчах, но “Болонья” играет стабильно на протяжении всего сезона. Букмекеры намекают на минимальное преимущество “Лацио”, но я поставлю на исход обе команды забьют за 1.93.

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