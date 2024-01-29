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Ноттингем Форест — Арсенал прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Ноттингем Форрест - Арсенал прогноз
Ноттингем Форрест Ноттингем Форрест
Премьер-лига Англия 30 янв 2024, 14:30 Ноттингем Форрест - Арсенал
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Англия, Nottingham, City Ground, Nottingham
Арсенал Арсенал
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.9
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги состоится поединок между Ноттингемом и Арсеналом. Встреча пройдет на Сити Граунд во вторник, 30 января. Начало игры запланировано на 20:30 по центрально европейскому времени.

Ноттингем Форест

Команда достаточно неплохо выглядит в матчах Премьер-лиги в последнее время. Форест по очереди обыграли Ньюкасл и Манчестер Юнайтед, а в последнем матче в гостях уступили Брентфорду.

В своем минувшем матче Ноттингем не смог обыграть Бристоль Сити в рамках четвертого раунда Кубка Англии, из-за чего будет вынужден провести еще один матч против этого представителя Чемпионшипа.

Арсенал

После ничьи с Ливерпулем в Премьер-лиге подопечные Артеты четыре поединка подряд провели в Лондоне. Команда трижды подряд потерпела поражение. «Канониры» в рамках АПЛ проиграли Вест Хэму и Фулхэму, а затем выбыли из Кубка Англии уступив Ливерпулю.

В прошлой игре Арсенал, кажется, пришел в себя. На Эмирейтс Сака и компания уничтожили Кристал Пэлас и к следующему матчу подходят в хорошем расположении духа.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ноттингем выиграл всего три домашних матча в этом сезоне.
  • Арсенал уже четыре игры кряду не может победить на выезде.
  • В предыдущих шести матчах между этими командами побеждали исключительно хозяева.

Ноттингем Форест — Арсенал Прогноз

Арсенал неубедительно выглядит в гостях, а Форест периодически побеждают топовых соперников на свое поле. В связи с этим предлагаю сделать ставку на обмен голами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.9
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1хБет 5.00
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