Астон Вилла – Ньюкасл прогноз и ставки на матч 30 января 2024

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В 22-м туре английской Премьер-лиги Астон Вилла на домашнем стадионе Вилла Парк сыграет против Ньюкасла. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Астон Вилла

Астон Вилла – главная сенсация текущего сезона Премьер-лиги. Команда Унаи Эмери по ходу турнира обыграла Манчестер Сити и Арсенал, а в турнирной таблице с 43 очками идет на четвертой позиции. От лидера бирмингемцы отстают лишь на 5 очков. Однако в последнее время Астон Вилла немного забуксовала – 5 очков в 4 предыдущих матчах. В последнем туре чемпионата Астон Вилла сыграла 0:0 против Эвертона на выезде. В 1/16 финала Кубка Англии команда Эмери также расписала ничью 0:0 с Челси, а значит ее ждет переигровка.

Ньюкасл

Шесть поражений и 1 победа в последних 7 матчах английской Премьер-лиги! Ньюкасл, который очень сильно пострадал от травм, терпит настоящее бедствие. Команда Эдди Хау идет десятой и практически распрощалась с шансами на выход в еврокубки через чемпионат. Ситуацию только скрашивает Кубок Англии, где “сороки” на выходных переиграли Фулхэм (2:0). В последней игре АПЛ Ньюкасл едва не отобрал очки у Манчестер Сити, но в итоге пропустил два мяча в концовке и проиграл 2:3.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 1-м туре Ньюкасл разгромил Астон Виллу 5:1 – самое крупное поражение Унаи Эмери в качестве главного тренера этой команды

За всю историю противостояния преимущество по победам у Ньюкасла: 50:38

Прогноз на матч Астон Вилла – Ньюкасл

Астон Вилла невероятно сильно играет в домашних матчах в этом сезоне и не имеет серьезных проблем с составом, поэтому ставим на ее победу в этой игре.

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