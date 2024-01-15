Малайзия – Иордан прогноз и ставки на матч 15 января 2024 года
На старте группового этапа Кубка Азии сборная Малайзии сыграет против Иордана. В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям, хотя очевидными фаворитами их назвать не получится. Матч пройдет 15 января 2024 года.
Малайзия
В своей последней встрече перед стартом турнира Малайзия играла против Сирии и она завершилась со счетом 2:2. В последних пяти матчах во всех турнирах Малайзия добыла три победы при одном поражении. Интересно, что команда забивает почти в каждом матче, однако при этом и очень часто пропускает.
Малайзия не считается фаворитом предстоящей встречи, но они способны преподнести неприятный сюрприз своему более сильному сопернику.
Иордан
В своем последнем матче перед началом Кубка Азии иорданцы играли против Японии и уступили, чего и следовало ожидать. Встреча завершилась победой японцев с разгромным счетом 6:1.
В последних пяти матчах во всех турнирах команда добыла лишь одну победу при трех поражениях. Интересно, что во всех пяти матчах соперники забивали минимум гол в ворота Иордана.
История противостояния
Между собой команды провели три матча и дважды победу праздновал Иордан. Еще одна игра завершилась вничью.
Прогноз на матч Малайзия — Иордан
Малайзийские Тигры наверняка попытаются как минимум распечатать ворота соперника и у них это получится. Буду ставить на то, что в этом противостоянии обе команды забьют. На это событие букмекеры предлагают коэффициент 1,87.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram