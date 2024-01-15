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Малайзия – Иордан прогноз и ставки на матч 15 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Малайзия - Иордания прогноз
Малайзия Малайзия
Кубок Азии Вчера, 12:30 Малайзия - Иордания
Завершен
0 : 4
Международные, Al Wakrah, Al Janoub Stadium
Иордания Иордания
12’ 32’
Mahmoud Al Mardi
18’ (П) 85’
Musa Al-Taamari
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.87
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На старте группового этапа Кубка Азии сборная Малайзии сыграет против Иордана. В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям, хотя очевидными фаворитами их назвать не получится. Матч пройдет 15 января 2024 года.

Малайзия

В своей последней встрече перед стартом турнира Малайзия играла против Сирии и она завершилась со счетом 2:2. В последних пяти матчах во всех турнирах Малайзия добыла три победы при одном поражении. Интересно, что команда забивает почти в каждом матче, однако при этом и очень часто пропускает.

Малайзия не считается фаворитом предстоящей встречи, но они способны преподнести неприятный сюрприз своему более сильному сопернику.

Иордан

В своем последнем матче перед началом Кубка Азии иорданцы играли против Японии и уступили, чего и следовало ожидать. Встреча завершилась победой японцев с разгромным счетом 6:1.

В последних пяти матчах во всех турнирах команда добыла лишь одну победу при трех поражениях. Интересно, что во всех пяти матчах соперники забивали минимум гол в ворота Иордана.

История противостояния

Между собой команды провели три матча и дважды победу праздновал Иордан. Еще одна игра завершилась вничью.

Прогноз на матч Малайзия — Иордан

Малайзийские Тигры наверняка попытаются как минимум распечатать ворота соперника и у них это получится. Буду ставить на то, что в этом противостоянии обе команды забьют. На это событие букмекеры предлагают коэффициент 1,87.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.87
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