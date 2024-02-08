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Кальяри — Лацио прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Кальяри - Лацио прогноз
Кальяри Кальяри
Серия А Италия 10 фев 2024, 09:00 Кальяри - Лацио
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Италия, Cagliari, Сарденья
Лацио Лацио
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.6
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В субботу, 10 февраля, пройдут матчи 24 тура Серии А. В одном из таких матчей, Кальяри на своем поле примет Лацио. Игра начнется в 15:00 по центральноевропейскому времени.

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Кальяри

Команда борется за выживание в Серии А. Они занимают 18 строчку в турнирной таблице, имея в активе 18 очков после 23 туров. В предыдущих пяти играх Кальяри одержали одну победу, одну ничью и трижды проиграли. В крайнем туре они потерпели разгромное поражение от Росы со счетом 4:0.

Лацио

Команда Маурицио Сари демонстрирует довольно посредственные результаты в нынешнем сезоне. Об этом свидетельствует и место, которое занимает команда. "Орлы" имеют в активе 34 после 22 туров и занимают девятое место Серии А. В крайних пяти играх Лацио одержал две победы, раз сыграл вничью и дважды проиграл. В предыдущем туре они уступили Аталанте 3:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В нынешнем сезоне это будет второй матч для этих команд. В первом круге Лацио минимально обыграл Кальяри 1:0.
  • В общем, в предыдущих пяти очных встречах "орлы" четыре раза победили и раз сыграли вничью.
  • Сейчас Лацио не может победить в трех матчах подряд. Кальяри имеет серию из трех поражений к ряду.
  • Кальяри занимает 15 место по набранным очкам дома. Лацио, по этому же показателю, набрал 13 очков на выезде и занимает шестое место.

Кальяри — Лацио Прогноз

У обеих команд сейчас проблемы с игровой формой. Однако, у обоих коллективов есть мотивация для победы. По моему мнению, эта игра не будет очень голевой, много борьбы и минимум забитых мячей. Поэтому, моя ставка - тотал меньше 2,5 голов за 1,6.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.6
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