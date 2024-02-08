Анахайм Дакс — Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Эдмонтон Ойлерз Коэф.: 1.67 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между Анахаймом и Эдмонтоном. Встреча пройдет в ночь на субботу, 10 февраля. Начало игры запланировано на 04:00 по центрально европейскому времени.

Анахайм Дакс

Анахайм неважно выступает по ходу текущего регулярного чемпионата и уже не питает надежд на выход в плей-офф. Лишь чудо поможет команде пробиться в топ-8 команд Западной конференции.

На данный момент отставание от заветного восьмого места составляет 16 очков, а до финиша регулярного сезона осталось 32 матча.

Эдмонтон Ойлерз

Эдмонтон показывает стабильно высокие результаты в последнее время. В прошлом матче Ойлерз уступили Вегасу (1:3), чем прервали внушительную 16-матчевую серию побед. Такой рывок позволил Эдмонтону забраться на шестое место в своей конференции и стать серьезным претендентом на попадание в плей-офф.

Капитан команды Коннор Макдэвид немного сдал в плане результативности, если сравнивать с последними годами. Однако звезда Ойлерз все равно остается в числе лучших бомбардиров лиги. Сейчас Макдэвид на пятом месте и имеет в своем активе 68 очков по системе гол+пас.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Анахайм выиграл два последних домашних матча.

В последних своих трех проигранных матчах Эдмонтон забивал всего по одному голу.

Последние пять личных встреч между этими командами закончились победами Ойлерз.

Анахайм Дакс — Эдмонтон Ойлерз Прогноз

Если брать во внимание результаты предыдущих очных поединков этих соперников, можно предположить уверенную победу гостей. Тем более, что букмекеры дают на такой исход приличный коэффициент.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram