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Гранада - Альмерия прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Гранада - Альмерия прогноз
Гранада Гранада
Ла Лига Испания 18 фев 2024, 10:15 Гранада - Альмерия
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- : -
Испания, Granada, Эстадио Нуэво Лос Карменес
Альмерия Альмерия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.79
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В воскресение не будет проблем с футболом, так что мы решили подготовить свои варианты для ставок. Предлагаем наш прогноз на матч Гранада - Альмерия, которые сыграют в рамках Примеры.

Гранада

«Насриды» только вернулись в Примеру, но снова рискуют покинуть элиту испанского футбола. Команда идет предпоследней в чемпионате, отставание от спасительного 17-го места составляет целых семь очков.Остаться в Ла Лиге основная цель, которая постепенно превращается в мечту. Местами команда играет неплохо, однако два пропущенных мяча в среднем за встречу это много.

Альмерия

Для Альмерии текущий сезон превратился в настоящий кошмар, позади 24 тура, а побед до сих пор нет, 7 ничьих и 17 поражений. В последнем туре Гранада устояла в гостях против самой Барселоны - 3:3, что солидно, даже при том, что «гранатово-синие» не в форме. Клуб не побеждает в пяти встречах кряду, набрав всего два очка за этот отрезок. С такими результатами команда плотно застряла на дне турнирной таблицы, отставание от проходного 17-го места 13 очков, так что шансы остаться в элите только теоретические. В последнем туре Альмерия устояла на своем поле против сильного Атлетик Бильбао, причем весь второй тайм пришлось провести в меньшинстве. Конечно, надо смотреть реально на вещи, в спасение никто не верит, основная мотивация футболистов, обратить на себя внимание других клубов из элитного дивизиона.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Альмерия вела 3:0 дома после первого тайма, а в итоге встреча завершилась со счетом 3:3.
  • У Гранады 2 победы в 12 встречах, при этом было 5 поражений и столько же ничьих.
  • Альмерия проиграла 11 из 12 выездных встреч, только раз была ничья.

Гранада - Альмерия Прогноз

Афиша не самая громкая, так как нас ожидает битва аутсайдеров, но клубам нечего терять, так что можно ожидать увлекательной зарубы. Хозяева небольшие фавориты, это легко объясняется фактором своей арены и более высоким местом в турнирной таблице. Ожидаем увидеть футбол на встречных курсах, где будет важна реализация моментов, ставим на обмен забитыми мячами в этом противостоянии.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.79
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