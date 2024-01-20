Фрозиноне – Кальяри прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Прогноз на матч Кальяри не проиграет Коэф.: 1.6 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Серия А порадует четырьмя воскресными встречами, первыми на поле выйдут Фрозиноне – Кальяри прогноз на матч этих команд составлен аналитиками нашего ресурса.

Фрозиноне

Новичок до недавних пор солидно смотрелся в Серии А, команда отлично играла дома, но при этом слабо играла в гостях. С выездными встречами ничего не изменилось, при этом Фрозиноне начал проигрывать на своем поле. Команда находится на серии из пяти поражений во всех турнирах, а если брать чемпионат, клуб не побеждает в семи встречах подряд. В последнем туре разгромно уступили на выезде Аталанте со счетом 0:5. Фрозиноне скатился на 15-ю строчку в чемпионате, отрыв от опасной зоны составляет всего два очка.

Кальяри

Сардинцам тоже приходится вести борьбу за выживание, команда занимает 17-ю строчку в Серии А, имея отрыв один балл от опасной зоны. В последнем туре Кальяри одержал важнейшую победу дома над сильней Болоньей со счетом 2:1. Так клуб увеличил свою серию без поражений до трех матчей, за этот период удалось набрать 5 очков. Кальяри прогрессирует и имеет неплохие шансы на сохранение прописки, хотя впереди еще много борьбы.

История очных противостояний

Битва первого круга выдалась невероятной по сценарию, еще к 72-й минуте Кальяри уступал дома 0:3, но хозяева совершили невероятный камбэк, выиграв 4:3, два мяча было забито в компенсированное время.

Прогноз на матч Фрозиноне – Кальяри

В противостоянии прямых конкурентов явного фаворита нет, Фрозиноне переживает кризис, а у Кальяри есть признаки прогресса. Исходя из последних результатов команд, рискнем предположить, что гости смогут зацепиться за очки. Перспективно здесь выглядит ставка Х2 – Кальяри не проиграет.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram