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Эмполи – Монца прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Эмполи - Монца прогноз
Эмполи Эмполи
Серия А Италия 21 янв 2024, 09:00 Эмполи - Монца
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Италия, Empoli, Карло Кастеллани
Монца Монца
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.84
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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21 января свою встречу в рамках Серии А проведут Эмполи – Монца прогноз на матч этих соперников составлен специалистами нашего ресурса.

Эмполи

Для Эмполи чемпионат начался неудачно, потом команда где-то обрела стабильность, а сейчас снова застряла в зоне вылета, занимая предпоследнюю строчку. Отставание от проходного 17-го места составляет 5 очков. В последнем туре клуб уступил в гостях прямому конкуренту Вероне со счетом 1:2. Эмполи не побеждает в чемпионате восемь встреч подряд, набрав всего три очка за этот период. Спастись будет непросто, хотя впереди еще половина турнирной дистанции.

Монца

Пока для Монцы дела идут не так плохо, учитывая, что клуб проводит в элите только второй сезон. Команда идет 11-й в чемпионате, отрыв от зоны вылета составляет 8 очков. В последнем туре не удалось дать бой лидирующему Интеру, домашнее поражение со счетом 1:5. Монца переживает небольшой спад в результатах, так как одержала всего одну победу в пяти встречах. Запаса прочности и стабильности должно хватить, чтоб удержаться в середине турнирной таблицы.

История очных противостояний

Противостояние первого круга завершилось домашней победой Монцы со счетом 2:0, героем встречи стал полузащитник хозяев Андреа Кольпани, на его счету дубль.

Прогноз на матч Эмполи – Монца

Если исходить из котировок, у соперников равные шансы на успех, обе команды не в лучшей форме, и редко побеждают в последнее время. Дела у Монцы идут лучше, так что уровень мотивации должен быть выше у хозяев. Ожидаем непредсказуемой битвы, которая может закончиться с любым исходом. Приемлемой здесь выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.84
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100%
1хБет 5.00
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