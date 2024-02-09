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Главная Прогнозы Боруссия Менхенгладбах – Дармштадт прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

Боруссия Менхенгладбах – Дармштадт прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Боруссия М - СК Дармштадт прогноз
Боруссия М Боруссия М
Бундеслига Германия 10 фев 2024, 09:30 Боруссия М - СК Дармштадт
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Германия, Monchengladbach, Боруссия Парк
СК Дармштадт СК Дармштадт
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.67
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100%
1хБет 5.00
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Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах – Дармштадт, соперники сыграют в рамках 21 тура Бундеслиги.

Боруссия Менхенгладбах

Гладбах относится к числу тех команд, которая явно может добиться большего, чем на данном этапе. Команда занимает только 13-ю строчку, отрыв от опасной зоны составляет 6 очков. В последнем туре Боруссия оказала сопротивление в гостях Баварии, но все-таки уступила со счетом 1:3. Команда не побеждает в трех матчах подряд, набрав за этот период всего один балл.

Дармштадт

Для Дармштадта сезон пока провальный, будет большим успехом, если команда сумеет избежать понижения в классе. Сейчас клуб занимает последнее место, до спасительной 15-й позиции целых 7 очков, можно еще добраться до зоны переходных игр, до нее 4 балла. В последнем туре Дармштадт потерпел 13-е поражение в чемпионате, на этот раз уступили дома лидирующему Байеру со счетом 0:2. Дела идут очень плохо, команда не побеждает в Бундеслиге с октября прошлого года.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Матч первого круга наверняка многим запомнился, после первого тайм Дармштадт вел дома со счетом 3:0, но уже на старте второй половины хозяева остались в меньшинстве, а также получили пенальти в свои ворота, который не был реализован. Боруссия все-таки воспользовалась численным преимуществом, сумев сравнять счет – 3:3.
  • В 18 встречах из 20 с участием Гладбаха заходила ставка тотал больше 2,5 голов.
  • Дармштадт находится на серии из 13 матчей без побед в Бундеслиге.

Боруссия Менхенгладбах – Дармштадт Прогноз

Хозяева в этой паре котируются фаворитами, при этом Дармштадт наверняка постарается оказать сопротивление. Ожидаем футбола на встречных курсах, где будет создано немало опасных моментов. Считаем перспективной и логичной ставку на тотал больше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.67
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1хБет 5.00
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