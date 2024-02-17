Бетис – Алавес прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.65 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Предлагаем вниманию наших читателей эксклюзивный прогноз на матч Бетис – Алавес, команды сыграют в рамках 25 тура Примеры.

Бетис

Для Бетиса этот сезон складывается непросто, команда идет шестой в Примере, подняться выше будет сложно, ведь до пятого места 8 очков, а вот преследователи совсем близко. В последнем туре «зелено-белые» одолели в гостях одного из аутсайдеров Кадис со счетом 2:0. У клуба сейчас неплохой отрезок в чемпионате, так как удалось набрать 7 очков в трех противостояниях. Пятеро игроков не сыграют из-за травм, в том числе, и звездный Иско. На этой неделе Бетис сенсационно уступил на своем поле Динамо из Загреба в 1/16 финала Лиги конференций, впереди еще ответная встреча.

Алавес

Текущий сезон Алавес проводит на уровне середняка, команда сейчас идет 12-й в чемпионате, отрыв от опасной зоны солидный, целых 10 очков. В последнем туре клуб расписал мировую на своем поле с Вильярреалом – 1:1, хотя смотрелся лучше соперника. Алавес в последних двух встречах набрал всего один балл, а до этого была серия из трех побед. Основная задача на сезон наверняка состояла в сохранении прописки, так что команда идет с опережением графика.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды в первом круге расписали мировую со счетом 1:1, еще раз соперники пересекались в Кубке Испании, где Алавес выиграл дома – 1:0.

Матчи с участием команд редко получаются результативными, в 8 встречах из 24 с участием Алавеса заходила ставка тотал меньше 2,5 голов, у Бетиса этот показатель еще меньше, 7 из 24.

Бетис – Алавес Прогноз

Ожидаем сложного и непредсказуемого матча, в котором хозяева котируются небольшими фаворитами. Бетис постарается реабилитироваться за еврокубковый промах, чемпионат должен быть в приоритете.Если исходить из статистики, матч не должен получиться зрелищным, ставим на тотал меньше 2,5 голов.

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